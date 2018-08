Ramil Guliyev'in gözü Bolt'un rekorunda

Dünya 200 metre şampiyonu, Avrupa'da 100 metrenin altındaki en iyi dereceye sahip ikinci beyaz atlet olan milli sporcumuz Ramil Guliyev 6-12 Ağustos tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Sabah'a özel bir röportaj verdi.Bu yıl hep bunun için çalıştık, inşallah iki altın alırım, bayrak yarışında da takım olarak altın kazanmayı istiyoruz. Kendi mesafemde ilk sırada gidiyorum, çok takım ve iyi isimler var. 9.90'ları gören çok isim var. Ancak geçen hafta ki yarışlara bakıldığında 10.06 ile yarış kazanan vardı. Çünkü final başka bir yarış, psikolojik olarak çok baskı oluyor. Finale katılmak ise başka...Günde 6 saat çalışıyorum. Yarış öncesi biraz daha az oluyor bu süre çünkü yarışa yenilenmiş gelmemiz gerekiyor. Daha çok teknik çalışmalar yapıyoruz...Ben şuna inanıyorum; insanın sınırı yok, yapılabilir. Çünkü geçmişi değerlendirdikçe hep başka dereceler vardı, rekorları hep birileri geliştirdi. Her yıl, bazı rekorlar yenileniyor, özellikle sprintte. Avrupa'da 100 metre altında koşan ikinci beyaz atletim...Mutlaka Bolt gibi bir sporcu istiyor herkes. Çünkü Bolt yarışırken onun için stadyumlar tamamen doluyordu. Erken bırakmasının sebebi kazanabileceği her şeyi kazandı ve kazanacağı bir şey kalmadı... Atletizmde rekorlar, madalyalar her şeyin en üstünü gördü. Belki birisi rekorunu yenilerse, bu durum onu motive eder ve bence öyle bir durumda geri döner. Belki de rekorunu ben kırarım kim bilir? Şu an hedef olarak Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa rekorunu yenilemek istiyorum.2011 yılında geldim Türkiye'ye. O günden bugüne yatırımlar daha da arttı. Ne kadar yatırım olursa spora o kadar büyük sporcular gelir. Esas olan doğru yatırım yapma. Çocuk yaşta eğitime başlama çünkü yetenek çocukluktan gelir. O zaman çok daha başarılı oluruz, ben de destek olmak istiyorum. İnşallah sporu bırakınca buradan oraya geçeceğiz.Ben zor bir hayat yaşadım, ülke değiştirmek, sakatlık yaşamak... ABD'de doğup, Michael Johnson gibi bir hocam olsaydı daha mı iyi olurdu bilemeyiz. Bugün burada olmam için o yolu geçmem lazımdı. Çünkü başka yolu geçseydim başka yolda olurdum. Eskiden bilgisayar işi yapıyordum belki onu yapardım ancak şu an buradayız..Olimpiyat Lisesi gibi bir projem var. Tabi ki devletimizin desteğiyle çünkü özel bir okul olmamasını istiyorum. Ben de böyle okudum ve Azerbaycan'da sporcuların yüzde 85'i bu liselerden çıkıyor. Bir çok ülkede de var bu. Bizde de bir merkezi olması lazım. Böylece sporcuların gelişimine büyük katkı sağlanır.Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyorum. Eğitim hayatım iyi gidiyor ancak okula çok gidemiyorum sporla uğraştığımız için... Benim için yurtdışına gidip madalya kazanmak daha önemli.Turkcell olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde 2020 Olimpiyatları hedefiyle atletizm branşında başlattığımız iş birliğinin ülkemize getirdiği başarılar bizi mutlu ediyor. Ramil Guliyev gibi sporcularımızın başarıları bizi ayrıca gururlandırıyor. Şimdi sırada Avrupa Şampiyonası var. Berlin'deki organizasyonda tüm sporcularımızın, bayrağımızı gönderin en üstüne taşımak için terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceğini biliyoruz.