Ramil Guliyev'den Fenerbahçe açıklaması

Atletizmde dünya şampiyonu olan ve 'Beyaz Bolt' lakabı takılan Milli atletkulübühakkında konuştu.Azerbaycan basınına röportaj veren Guliyev, ''Biliyorsunuz ki Fenerbahçe için mücadele ediyorum. Türkiye'de çok büyük bir taraftar kitlesi var.Taraftarları mutlu ettiğim için çok mutluyum.'' sözlerini kullandı.Türkiye'de gün geçtikçe daha çok tanındığını belirten Azerbaycan asıllı Türk atlet, ''Yolda yürürken artık insanlar benimle fotoğraf çektiriyor. Bu durum beni rahatsız etmiyor. Aksine zaten bunun için çalışıyoruz. Başarılarımızın ardından tanınmak güzel bir şey.'' diye konuştu.