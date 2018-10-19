  •  
    Vitor Pereira'ya Çin'de ağır ceza! Kahroldu...
  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Bu fotoğrafa iyi bakın! FM19 da işaretini verdi
  •  
    "UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmeliyiz ve..."
  •  
    Süper Lig'deki yıldızlar! PES2019'un güçleri belli

Ramil Guliyev'den Fenerbahçe açıklaması

Atletizmde dünya şampiyonu olan Milli atlet Ramil Guliyev, Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ramil Guliyev'den Fenerbahçe açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2018 18:33
Atletizmde dünya şampiyonu olan ve 'Beyaz Bolt' lakabı takılan Milli atlet Ramil Guliyev, kulübü Fenerbahçe hakkında konuştu.

Azerbaycan basınına röportaj veren Guliyev, ''Biliyorsunuz ki Fenerbahçe için mücadele ediyorum. Türkiye'de çok büyük bir taraftar kitlesi var. Sadece futbolda büyük başarılar olmadığını gösterdim. Fenerbahçe'nin ayrıca basketbol takımı da harika bir seviyede. Taraftarları mutlu ettiğim için çok mutluyum.'' sözlerini kullandı.

''İNSANLAR ARTIK BENİ TANIYOR''

Türkiye'de gün geçtikçe daha çok tanındığını belirten Azerbaycan asıllı Türk atlet, ''Yolda yürürken artık insanlar benimle fotoğraf çektiriyor. Bu durum beni rahatsız etmiyor. Aksine zaten bunun için çalışıyoruz. Başarılarımızın ardından tanınmak güzel bir şey.'' diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için