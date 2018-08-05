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Ramil Guliyev rekora koşacak

Almanya'da yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Kaynak: Milliyet
Ramil Guliyev rekora koşacak
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05 Ağustos 2018 05:31
Almanya'da yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından basın toplantısı düzenlendi. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Yasmani Copello Escobar ve Özlem Kaya, Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde bir araya geldi.

Dünya şampiyonu Guliyev, Berlin'de rekor için koşacağını söyledi, "Bu sezon geçen seneye göre daha iyi bir form durumundayız. Dünya şampiyonluğuna da hazırlığımız var. 200 metrede Avrupa rekorunu kırmayı deneyeceğiz. Şampiyonada 200 metre ve bayrak yarışında mücadele edeceğim. 100 metre için henüz kesin karar vermedik" dedi.

Fatih Çintimar da "Biz 52 sporcuyla yer alacak bir kota almıştık. Bu da tarihteki en yüksek kotamızdı. Ancak yaptığımız testlerde form durumları üst seviyede olmayan 9 sporcumuzu kafileden çıkardık. Ülkemizi 43 sporcuyla temsil edeceğiz" diye konuştu.

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