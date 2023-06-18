Ramil Guliyev, Avusturya'da 3. oldu

Milli atlet Ramil Guliyev, Horst Mandl Memorial Graz 2023'te 3. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ramil Guliyev, Avusturya'da 3. oldu
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18 Haziran 2023 13:03
Milli atlet Ramil Guliyev, Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında erkekler 200 metrede üçüncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen yarışmada mücadele eden milli sporcu, 20.86 ile üçüncü sırada yer alırken, bu sezonki en iyi derecesini yaptı.

Erkekler 200 metrede Nijerya'dan Seye Ogunlewe, 20.63'lük derecesiyle birinciliği elde etti.

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