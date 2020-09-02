Rami görüşmeye gitmeyince transfer iptal oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Soçi macerası sayılmazsa kimseyle anlaşamayan Adil Rami'nin Reggina ile olan transfer görüşmeleri anlaşmalar sağlanmasına rağmen resmiyete kavuşamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Rami görüşmeye gitmeyince transfer iptal oldu
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02 Eylül 2020 07:09
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Rusya'da kısa bir Soçi macarası yaşayan Adil Rami, anlaştığı kulüple görüşmek için İtalya'ya gitmeyince transferden vazgeçildi.

İtalya Serie B'nin iddialı ekiplerinden Reggina ile anlaşan Adil Rami, yüzyüze görüşmek için kulüp yöneticileriyle sözleşti. Beklenen günde İtalya'ya gitmeyen Adil Rami için Reggina kulübünün Sportif Direktörü Massimo Taibi kulübün televizyonuna yaptığı açıklamaa, "Artık kimseyi beklemiyoruz. Bu transfer görüşmelerini yarıda bırakma kararı alıyoruz" diyerek sert ifadeler kullandı.

Adil Rami'nin ise İtalya'ya kişisel nedenlerle gidemediği belirterek, sözleşme imzalamadan önce zaman istediğini söyleyerek kişisel Instagram hesabından Reggina kulübüne ve taraftarlara saygı duyduğunu ve öfkelerini anlayabildiğini söyleid.

34 yaşındaki stoper Soçi ile sözleşme imzaladıktan 5 ay sonra herhangi bir maça çıkamadan alacaklarını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmişti.

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