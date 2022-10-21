Rambo Okan'dan 10 Milyon TL'lik tazminat davası

Fenerbahçe tribünlerinin ünlü ismi 'Rambo Okan' adıyla tanınan Okan Güler, sosyal medyada kendisine küfür edenleri dava edeceğini açıkladı.Show TV'ye konuşan Rambo Okan yaptığı açıklamada, sosyal medyadan kendisine edilen küfürlerden artık yıldığını ve maddi tazminat davası açmaya karar verdiğini söyledi. Avukatıyla birlikte konuşan Rambo açıklamasında, "" açıklamasını yaptı." sözlerini kullanan Rambo Okan'ın açacağı tüm davaları kazanması halinde 10 milyon Türk Lirası'na yakın bir para kazanma ihtimali bulunuyor.Özellikle Boğaz Köprüsü'nde geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'un bayrağını kestiği görüntüleri yayınlamasının ardından kendisine edilen küfürlerin arttığını söyleyen Rambo Okan, tazminat davasını kazanırsa ne yapacağının sorulması üzerine "" cevabını verdi.