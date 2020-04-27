Ramazan'da pide çıkacak mı? Ramazan Pidesi yasaklanacak mı

Ramazan paylaşımları

Ramazan pidesi yasaklanacak mı? Pide kuyruğunda yaşanan izdihamların oluşması, koronavirüsün olduğu bu dönemde ramazan pidesi almak isteyen vatandaşları korkutuyor.Koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin içerisinde "sosyal mesafeyi koruma" ilk sıralarda geliyor. Alışveriş yapılan alanlar ve devlet dairelerinde sosyal mesafenin korunması için çalışmalar yapıldı.Ramazanda da büyük bir özveriyle bu kuralların uyulması için "birlik ve beraberlik" bir süre rafa kaldırılmalıdır. Ramazanda koronavirüs önlemlerinin çiğnenmesinin ilk adımının pide kuyruklarında ve iftar çadırlarında gerçekleşeceği öngörülüyor. Konuyla ilgili Prof. Dr. Tevfik Özlü kendi twitter hesabından ramazanda alınması gereken koronavirüs önlemlerine dikkat çekti."Ramazanı bu kez farklı yaşayacağız. İftara hane halkı dışında eş dost, akraba, konu komşu çağırmak veya iftar davetlerine gitmek yok. İftarı evimizde hane halkıyla birlikte yapacağız.""Toplu iftar sofraları, iftar çadırları olmamalı. Bunlar yerine kişiye özel ikramlar yapılabilir. Toplulaşma oluşturmadan ve sosyal mesafe korunarak bu tür ikramlar, yardımlar yapılmalı.""İftar önü sıcak pide için fırınlarda kalabalıklaşma olmamalı. Sıcak pide satışı tümüyle önlenip; soğuk ve paketlenmiş olarak satışa arz edilebilir.""Marketlerde ramazan alışverişi için yakın temas ve topluluşma oluşturulmamalı. Tenha saatlerde, hızlı ve dikkatlice alışveriş yapılmalı. Her gün alışverişe çıkılmamalı.""Ulusca hep birlikte sağlık ve mutlulukla bayrama ulaşmamız dileklerimle..."