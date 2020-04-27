Ramazan Sevinci 2020 nerede çekiliyor?

Ramazanda en çok izlenen programlardan olan Ramazan Sevinci nerede çekiliyor şeklinde çok yorum yapılıyor. Ramazan Sevinci programının nerede çekildiği ve sunucusu, ilgiyle takip edilenler arasında. TRT 1 ekranlarında yayınlanan, ilgiyle takip edilen, Türkiye'nin bu en önemli iftar ve sahur programları, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından büyük bir titizlik ve özveriyle hazırlanıyor. Sunuculuğunu Bekir Develi'nin üstlendiği "Ramazan Sevinci" ve Ali Bektaş'ın sunumu ile "Sahur Bereketi" programları, TRT İstanbul Ulus yerleşkesinden gerçekleştirilecek.Programın tanıtımında Eminönü, Ortaköy gibi İstanbul'un önemli noktalarında çekimlerin yapıldığı görülüyor.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT 1 ekranlarından iftara doğru canlı olarak yayınlanan "Ramazan Sevinci" programına katıldı.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sunuculuğunu Bekir Develi'nin yaptığı programda, Ramazan ayına ve Diyanet İşleri Başkanlığının bu ayda yürüttüğü hizmetlere dair değerlendirmelerde bulundu.Başkanlık olarak bu yılki Ramazan ayı teması olarak, "Ramazan ve İnfak" başlığını belirlediklerini ifade eden Başkan Erbaş, "İnfak, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek vermektir. İnfak inancımızın, medeniyetimizin en önemli konularından birisidir. Kur'an-ı Kerim'de 250 kader ayeti kerime infaktan bahseder, infak edenler övülürler" dedi.Başkan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlıkta da yoklukta da infak edenleri sevdiğini buyurduğunu hatırlatarak, "Varlıkta ve darlıkta, her ikisinde de infak etmek gerçekten çok önemli. Varlıkta infak etmek anlaşılır bir şey, peki darlıkta nasıl infak edeceksiniz, bunu da sağlamak için, bir hurma ile bile olsa kendinizi ateşten koruyunuz, cenneti kazanınız, mealinde hadis-i şerifleri var Peygamber Efendimizin" diye konuştu.Türkiye Diyanet Vakfının Ramazan ayı içerisinde yapmış olduğu yardım faaliyetlerine değinen Başkan Erbaş, "Geçen yıl Ramazan ayında 84 ülkede Türkiye Diyanet Vakfı iftar ve sahur sofraları kurdu. 145 ülkeye 430 bin kurban hissesini ulaştırdık. 17 milyon insan bundan istifade etti" ifadelerini kullandı.Diyanet İşleri Başkanlığının 38. Dini Yayınlar Fuarı'nı bu yıl Fatih ve Büyük Çamlıca Camii avlusunda 15 Mayıs'ta açacaklarını ifade eden Başkan Erbaş, "Bütün yayıncılarımızı ve okuyucularımızı davet ediyoruz. Okumak bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisidir. İlk vahiy 'oku' diye başlıyor, ne muhteşem bir davettir. İslam'ın ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'in ilk vahyi bize şu mesajı veriyor, bu ümmetin mensuplarının, bu medeniyetin çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmez" şeklinde konuştu.Başkan Erbaş, Ramazan ayı içerisinde anne babalardan çocuklarını sahura kaldırmalarını, onların da sahurun bereketinden istifade etmelerini sağlamalarını istedi.Ramazanın manevi ikliminin önemli bir fırsat olduğunu belirten Başkan Erbaş, ibadetlerle, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, meal, tefsir, hadis, siyer okumalarıyla, yardımlarla bu atmosferi iyi değerlendirmek için azami gayret göstermek gerektiğini kaydetti.