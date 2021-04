Ramazan pidesi tarifi | Ramazan pidesi evde nasıl yapılır?

Ramazanın olmazsa olmazlarının başında gelir; ramazan pidesi. Her ne kadar ihtiyaçlarımızı fırınlardan gidersek de koronavirüs günlerinden dolayı insanlar evlerinde de yapmak isteyebilir. Ramazan pidesi nasıl yapılır, malzemeler neler? Evde kolayca ramazan pidesi yapabilir miyim sorusunun cevabını burada veriyoruz.Her Ramazan ayında uğrunda uzun uzun kuyruklara girdiğimiz Ramazan pidesini evde de yapabilirsiniz. Salgın nedeniyle birçok kişi ekmeği evinde kendi yaparken bu kez Ramazan pidesi de yapmayı denemek istiyor. İşte Ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri– 1 bardak su– ½ paket kuru maya– 1 çay kaşığı şeker– 1 çay kaşığı tuz– 3- 3,5 bardak un– 2 kaşık sıvı yağ– Yumurta sarısı– 2 kaşık süt– 2 kaşık tereyağıÖncelikle maya ve şekeri suyun içine atıp iyice karıştırın. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve iyice yoğurun.Mayalanması için yarım sat bekleyin. Un serdiğiniz tezgâhın üzerinde açtığınız hamurun üzerine süt, yağ ve yumurta karışımını sürün.Ellerinizi hafifi ıslatıp dış kısmından yuvarlak yapacak şekilde bastırın. Tepsiye yağlı kâğıt serip 20 dakika da bu şekilde mayalanmasını bekleyin.200 derecede üzeri kızaracak kadar pişirin. Afiyet olsun.İftar vakti dua ve tövbelerin kabul edildiği ,rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir vakittir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayında orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. Allah Resulü (S.A.V.) orucunu açarken okuduğu dua nasıldı? Sorusuna ise şöyle cevap verilebilir. Peygamberimiz orucunu açarken iftar duası olarak "Allah'ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22) derdi.Oruç açmadan önce Şu duayı okuyarak da oruç açılabilir:"Allahümme leke sumtü ve bike Amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve savme gadin neveytü.Anlamı:Ey Allahın senin rızan için oruç tuttum,sana iman ettim,sana tevekkül ettim,senin verdiğin rızıkla iftar ettim,Ve Yarının orucuna nyet ettimPeygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.Günün Duası: 'Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-g,imin ve nebbihni an nevmet'il-ğ,filin ve heb li curmi fihi ya il,h'el-,lemin ve'fu anni ya ,fiyen an'il-mucrimin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!Günün Duası: 'Allahumme garribni fihi il, merz,tike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himin'Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisiGünün Duası: 'Allahummerzugni fih'iz-zihne ve't-tenbih ve b,idni fihi min'es-sef,heti ve't-temvih vec'al li nesiben min kulli hayrin tunzilu fih, bi-cûdike ya ecved'el ecvedin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!