Ramazan pidesi saat kaçta çıkacak? Fırınlar saat kaça kadar ramazan pidesi satacak?

İftardan 2 saat önce fırınlar pide yapımını ekmek yapımını durduracak. Bu saatten sonra giderseniz iftara 2 saat kala ramazan pidesi saat kaçta çıkacak sorusunu fırıncıya yöneltirseniz o da size ben saat kaça kadar ramazan pidesi satacağım diyebilir. İftar saatinden 2 saat öncesine kadar bu pide yapımının duracağını bilmelisiniz.İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, yeni tip Corona Virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, ramazan pidesi üretiminde ve satışında bir sorun yaşanmayacağını bildirdi. Çetin, "Pide kuyrukları oluşmaması için elimizden geleni yapacağız, erken üretimlere başlayacağız. Kapılarımızda birer personel bekletip sosyal mesafeyi koruyacağız" dedi.Bildiğiniz gibi sokağa çıkma kısıtlamasının olması halinde dahi alınan kararlar kapsamında fırınlar her zamanki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Lakin Ramazan ayı için alınan yeni karar kapsamında fırınlarda yaşanacak yoğunluğun, iftar saatine yakın oluşacak pide kuyruklarının önüne geçilmesi adına pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.Genelgede Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlarda belirtildi.Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak.İstanbul'da pide fiyatlarına zam yapılmadığı açıklandı. 350 gram pide geçen yılki gibi 3 TL'ye satılacak.350 gramlık yumurtalı susamlı pidenin ise 3 lira 50 kuruştan, 400 gram özel tırnaklı pidenin ise 4 TL'den satılacağı vurgulandı.Ramazan genelgesine göre, "İftar saati ve hemen öncesi oluşabilecek pide kuyruklarının meydana getireceği yoğunluk, covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak."İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Fırıncılar Odası Başkanlar ile pide fiyatları ile ilgili toplantı yaptı. Toplantı sonrası oda başkanları ile birlikte alınan kararları açıklayan Vali Ali Yerlikaya, "Pide fiyatlarında zam yok, fiyat ve gramajlar değişmeyecek" dedi. Vatandaşların pide alırken sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.İstanbul Valiliğinde gerçekleşen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca katıldı. İstanbul'da ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gram sade pide 3 TL'den satılacak. Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, pide fiyatlarında zam olmayacağını açıkladı. Fiyat ve gramajların değişmeyeceğini belirterek oda başkanları ve fırıncılara teşekkür etti.Vali Yerlikaya açıklamada şunları kaydetti: "Kıymetli İstanbullular, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Bu sabah, İstanbul TicaretOdamız, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız, Fırıncılar Odamız, İl Ticaret ve İl Tarım Müdürümüzle beraber toplantı yaptık. Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza ramazan pidesiyle ilgili almış oldukları bu karardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum"