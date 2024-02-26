Ramazan ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan-oruç ne zaman, ilk oruç ne zaman? (Diyanet Ramazan takvimi)

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bildirmesine göre 11 Mart Pazartesi günü başlamaktadır. Ramazan başlangıcı, 11 Mart olduğuna göre Müslümanlar bu gün, bir ay sürecek olan Ramazan orucunun ilk gününe niyetlenirler.

Sağlık durumu yerinde olan her Müslüman'ın oruç tutması farzdır. Bir ay süren bu ibadetin nihayete ermesiyle Ramazan Bayramı kutlanır. Ramazan Bayramı, tüm aylardan daha hayırlı ay olan Ramazan'ın bitişini eda etmek anlamına gelir. Müslümanlar Ramazan Bayramı'nda sıla-ı rahim yaparlar, Allah'a şükrederler ve bir sonraki Ramazan ayına kavuşmak için Allah'a dua ederler. 2024 yılı Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba gününe denk gelmektedir.

Ramazan ayının son günü, arefe günü Nisan ayının 9. günüdür. Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlamaktadır. Nisan ayının 10-11 ve 12. günleri Ramazan Bayramı olarak belirlenmiştir. 12 Nisan, Ramazan Bayramı'nın son günüdür.

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında önemli bir dini bayramdır. Ramazan ayının sonunda, oruç tutmanın ve ibadetlerin ardından kutlanır. Müslümanlar için büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanan bu bayram, aynı zamanda sevdiklerle bir araya gelme, dayanışma ve yardımlaşma zamanıdır.

Ramazan Bayramı, İslam takvimine göre Ramazan ayının son gününe denk gelir. Ayın birinci günü, bayramın ilk günüdür. Bayram namazının kılınmasıyla başlayan bu özel gün, aile ziyaretleri, dualar, hediyeleşme ve tatlı ikramlarıyla doludur.

Her yıl, Ramazan Bayramı'nın tarihi, İslam takvimine göre değişir ve hilal gözlemlenerek belirlenir. Bayram, Müslüman toplumlarında birlik, beraberlik ve hoşgörü ruhunu pekiştirir. Müslümanlar, bayram süresince ailelerini ziyaret eder, yakınlarına hediyeler verir ve fakirlere yardımda bulunur.

Ramazan Bayramı, dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından coşkuyla kutlanır. Bayramın getirdiği mutluluk ve sevgi, toplumların birbirine daha da yakınlaşmasına ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olur.

Bu anlamlı dönemde, insanlar birbirlerine hoşgörüyle yaklaşır, geçmişteki kırgınlıkları unutur ve yeni umutlarla dolu bir geleceğe adım atarlar. Ramazan Bayramı, Müslüman toplumlar için manevi bir şölen ve sevgi dolu bir kutlama olma özelliğini her zaman korur.

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, Ramazan ayının gelmesini bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet tarafından açıklanan tarih.Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2024 yılında Mart ayına denk geliyor.Buna göre; Ramazan ayı, 11 Mart, Pazartesi günü başlayacak ve son oruç 9 Nisan, Salı günü tutulacak.Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.1 Ocak Yılbaşı9 Nisan Ramazan Bayramı Arifesi10 Nisan Ramazan Bayramı 1.gün11 Nisan Ramazan Bayramı 2.gün12 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı15 Haziran Kurban Bayramı Arifesi16 Haziran Kurban Bayramı 1.gün17 Haziran Kurban Bayramı 2.gün18 Haziran Kurban Bayramı 3.gün19 Haziran Kurban Bayramı 4.gün15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü30 Ağustos Zafer Bayramı28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı31 Aralık Yılbaşı gecesiNot: Arifeler öğleden sonra tatildir.