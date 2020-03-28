Ramazan ne zaman başlıyor 2020? Ramazan'da ilk oruç ne zaman tutulacak?

2020 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi burada! Ramazan ayı, üç ayların sonuncusudur. Recep Şaban ayından sonra gelen Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak nitelendirilir. Peki Ramazan ayında oruç tutmak şart mıdır? 2020 yılında Ramazan'ın ilk günü hangi tarihe denk gelecek? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. Peki Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar...11 ayın sultanı Ramazan başlangıcı 2020 yılında 24 Nisan Cuma günü olacak. Hicri takvime göre 9. ayda başlayan Ramazan ayının ilk orucu Cuma gününe denk gelecek. 19 Mayıs Salı günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü, 24 Mayıs Pazar günü ise Ramazan Bayramının 1. günü olarak kutlanacak.Sevgili Peygamberimiz (sav) Ramazan ayının fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır:"Eğer ümmetim Ramazan ayında tecelli eden fazilet ve mükafatları gerçekten bilmiş olsalardı, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi""Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar"."Size Ramazan ayı geldi, o mübarek bir aydır. O ayda oruç tutmayı Allah size farz kıldı. O ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanların azgınları zincire vurulur. O ayda Allah'ın bir gecesi vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. O gecenin hayrından mahrum kalan Allah'ın rahmetinden mahrum kalır"Ramazan ayının ilk gecesi olduğu zaman şeytanlar ile cinlerin azgınları zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır, onlardan hiçbiri açılmaz. Cennet açılır ve onlardan hiçbiri kapanmaz. Bir münadi şöyle seslenir: Ey hayırlı işler yapmak isteyen kimse! Bu isteğini yerine getir, hayırlı işler yap. Ey kötü işler yapmak isteyen insan! Bu istediğinden vazgeç. Allah Ramazan ayında birçok insanı cehennemden azat eder. Bu durum Ramazan'ın her gecesinde devam eder. Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur."Ramazan ayı otuz günlük bir programdır. Günlük program sahurla başlar. Mü'min sahura kalkarak programa kaydını yaptırmış olur. Ramazan mektebinin programı çok geniştir. Programda namaz vardır, kıyam vardır, kıraat vardır, teheccüd vardır, nafile vardır, infak vardır, teravih vardır, kadir vardır, Kur'an vardır, mukabele vardır, ilim vardır, irfan vardır, itikaf vardı, ibadet vardır, iyilik vardır, güzellik vardır, tövbe vardır, hürriyet vardır, terbiye vardır, arınma vardır, korunma vardır, orucun neşesi bayram vardır.2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek. Ramazan mektebinin programı bizzat Allah tarafından tanzim edilmiştir. Sahurla başlayıp iftarla son bulan bu programa teravih, Hz. Peygamber tarafından eklenmiştir.Peygamberimiz, Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğünü belirtip şöyle buyurdular: "Allah size bu ayda Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini, Teravih namazını sünnet kıldım. Kim Ramazan ayının faziletine inanarak ve alacağı mükafatı Allah'tan umarak orucunu tutar, namazlarını kılarsa anasından doğduğu gün gibi günahlardan kurtulur"24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.26 Mayıs, Salı günü bitiyor.Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"