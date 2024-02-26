Haber Tarihi: 26 Şubat 2024 12:02 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 12:02

Ramazan ne zaman? 2024 İlk sahur-oruç ne zaman?

2024 yılının ilk sahuruna ne zaman kalkılacağı merak ediliyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, tüm yıl beklenen oruç ibadetini yapmak isteyen Müslümanlar, ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih namazı tarihini merak ediyor. Peki, ilk sahur ne zaman yapılacak?

Ramazan ne zaman? 2024 İlk sahur-oruç ne zaman?
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"On bir ayın sultanı" ramazan yakın zaman sonra başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılınacak, ardından ilk oruç için gece sahura kalkılacak. İşte, 2024 yılının ilk sahuruna kalkılacak tarih...

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için 1O Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk teravih namazı, 10 Mart 2024'te ülke genelindeki camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.


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