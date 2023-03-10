Ramazan kolisi 2023: Metro, Migros, BİM, ŞOK, A101 Ramazan kolisi paketi fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ramazanda gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri, tüketicilerin bu ayda en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşuyor.Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ŞOK market Ramazan kolisi ucuz alışveriş yapmak isteyenlerin hizmetine sunuldu.En küçük Ramazan kolisindeki fiyat artışı yüzde 131 oldu. Geçen yıl en küçük klasik koli fiyatı 99 lira 90 kuruştan satılırken, bu yıl 229,90 liradan satışa sunuldu.Geçen yılki en büyük lüks Ramazan kolisi 289,90 TL'den satılırken, bu yılki rakam 549,90 lira oldu. Fiyat artışları sebebiyle kolinin içindeki ürün adedi azaldı. Geçen yıl ortalama bir kolide 33 ürün bulunurken bu yılki ürün sayısı 30 oldu.Kolide yer alan temel gıda ürünleri arasında salça, tuz, ayçiçek yağı, un, kuru fasulye, çay, reçel, hazır çorba, toz veya küp şeker, makarna ve gazlı içecek gibi ürünler bulunabiliyor.Bazı marketlerin hazırladığı Ramazan kolilerini satın alabileceğiniz gibi, çeşitli e-ticaret sitelerinden de koli siparişi verebilirsiniz.Büyük marketler Ramazan paketi hazırlıklarını şimdiden tamamladı. Migros hazırladığı Bereket Paketi'ni satışa sundu. İçerisinde pirinç, bulgur, ayçiçek yağı, toz şeker, un, makarna, tuz, tavuk çorbası, çay ve salçanın bulunduğu "Bereket Paketi" 229,90 liradan satışa sunuldu.Carrefour da farklı ürün çeşitliliğine sahip Ramazan kolileri hazırladı. Klasik Ramazan kolisi 229,90 liradan satışa sunulurken, mega Ramazan kolisi 429,90 TL oldu.Süper Ramazan kolisi fiyatı 349,90 TL olurken, lüks Ramazan kolisi fiyatı 549,90 TL olarak açıklandıŞOK market 2023 Ramazan kolisi 1 paket olarak yapıldı. Değişik birçok ürünün yer aldığı erzak paketi toplam fiyatla satılıyor.• BİZİM VATAN DOMATES SALÇASI 830 GR• DEREN FİLİZ ÇAY 500 GR• EVİN AYÇİÇEK YAĞI 1 LT• PİYALE UN 1000 GR• PİYALE KAKAOLU PUDİNG 150 GR• PİYALE EZOGELİN ÇORBA 80 GR• PİYALE BURGU MAKARNA 500 GR• ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK PİRİNÇ 1000 GR• ANADOLU MUTFAĞI KIRMIZI MERCİMEK 1000 GR• ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK BULGUR 1000 GR• ANADOLU MUTFAĞI TUZ 750 GR• ALTINKÜP KÜP ŞEKER 1KG• LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN (351-410) 400 GRŞOK Market 2023 Ramazan Kolisi Fiyatı: 234.90 TL13 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 1 L Aro Ayçiçek Yağı, 1 kg Aro Un, 1 kg Torku Toz Şeker, 500 g Aro Spagetti Makarna, 500 gr Aro Arpa Şehriye, 200 g Cem Sele Zeytin (351-380), 1 kg Aro Kırmızı Mercimek, 1 kg Aro Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 g Aro İyotlu Sofra Tuzu, 500 g Ofçay Binbirdem Siyah Çay, 830 g Aro Domates Salçası, 1 kg Aro Pilavlık Pirinç ürünlerinden oluşuyor.20 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 2 L Aro Ayçiçek Yağı, 2 kg Sinangil Un, 1 kg Torku Toz Şeker (2 adet), 500 g Arbella Burgu Makarna, 500 g Arbella Kalem Makarna, 500 g Arbella Arpa Şehriye, 500 g Arbella Tel Şehriye, 400 g Cem Sele Zeytin (411-460), 1 kg Tat Kırmızı Mercimek, 1 kg Tat Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 g Billur İyotlu Sofra Tuzu, 500 g Ofçay Binbirdem Siyah Çay, 830 g Aro Domates Salçası, 180 g Çokokrem Fındık Kreması, 2 kg Tat Pilavlık Pirinç, 500 g Arbella İrmik, 750 g Torku Küp Şeker, 51 g Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 g Bizim Çorba – Ezogelin ürünlerinden oluşuyor.22 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi; 2 L Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 1 L Kırlangıç Ayçiçek Yağı, 2 kg Söke Un, 1 kg Torku Toz Şeker (2 adet), 500 g Arbella Burgu Makarna, 500 g Arbella Kalem Makarna, 500 g Arbella Arpa Şehriye, 500 g Arbella Tel Şehriye, 500 g Marmara Birlik Doğal Salamura Siyah Zeytin (381-410), 1 kg Reis Kırmızı Mercimek, 1 kg Reis Kuru Fasulye, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 gr Billur İyotlu Sofra Tuzu, 500 g Ofçay Sevene Siyah Çay, 830 g Tukaş Domates Salçası, 2 kg Reis Osmancık Pirinç, 500 g Arbella İrmik, 750 g Torku Küp Şeker, 51 g Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 gr Bizim Çorba - Ezogelin, 180 g Çokokrem Fındık Kreması, 50 g Kuru Kahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi ürünlerinden oluşuyor.7 çeşit ürün içeren Ramazan Erzak Paketi; 500 g Bahçıvan Süzme Peynir, 420 g Bahçıvan Dilimli Beyaz Peynir, 400 g Bahçıvan Tost Peyniri, 180 g Pınar Şölen Isıl İşlem Görmüş Sucuk, 60 g Pınar Aç Bitir Macar Salam, 200 g Hurmacıgil Deglet Nour Tunus Hurma, 200 g Cem Yeşil Zeytin ürünlerinden oluşuyor.