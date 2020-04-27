Ramazan iftar menüsü yemek tarifleri, Kolay yemek tarifleri, bugün ne pişirsem?

Türkiye'nin kilitlendiği Ramazan günleri başlıyor. Sahur ve iftarlarda ne pişirileceği ev hanımları tarafından sık sık düşünülüyor. Ev hanımları için iftarda ne pişirileceğine ilişkin kolay tarifleri derlediğimiz bilgiler burada! İftar menüsüne ve iftar yemek tariflerine geçmeden önce şu önemli hususu da belirtmek istiyoruz. Oruçlu iken bir çok yemeği, tatlıyı ve içeceği canımız fazlası ile istiyor. Bu nedenle ramazanda da ölçülü ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak istiyoruz.

27 Nisan 2020 15:41
Ramazan iftar menüsü yemek tarifleri, Kolay yemek tarifleri, bugün ne pişirsem?
Sağlık açısından iftarda kolay tarifler ve yenebilecek en güzel ve menüler sayesinde ev hanımları ne pişireceklerinde kararsızlık yaşamıyor. Öncelikle basit ve uzun uğraş gerektirmeyen lezzetli yemekler ailelerin en çok tercih ettiği türden yiyecekler. Özellikle art arda yenen yemek ve tatlılar yemek sonrasında sizi çok rahatsız edecektir. Ramazan ayı boyunca en zorlandığımız konulardan biri de özellikle misafirlerin ağırlanacağı iftar menüsü hazırlamak oluyor.

Et yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, şerbetli tatlılar, ev yapımı içeceklerden oluşan bu tariflerle ister kendi menünüzü yaratabilir isterseniz de hazır menülerden faydalanabilirsiniz. Günün menüsü: Çoban köfte, zeytinyağlı enginar, supangle...
SAĞLIK İÇİN RAMAZANDA NASIL YEMEKLER YENMELİ

Gerekli tıbbi tedavi ve beslenme programları düzenlendikten sonra oruç tutulmasının doğru olduğuna işaret eden Ergazi, "Ayrıca doğru ve dengeli bir beslenme yöntemi ile Ramazan'da şişmanlamak bir yana kilo kaybı bile mümkündür" dedi. Ergazi'nin, bu dönem için özellikle üzerinde durduğu öneriler ise şunlar oldu:

*Mutlaka sahura kalkın: Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik yaratmayacak besinler seçilmelidir. Çok tuzlu, baharatlı, yağlı ve kalorili besinlerle özellikle şarküteri ürünleri tüketilmemelidir.



*Proteini yüksek besinler tüketin: Süt, yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitleri gibi besinler tüketilmelidir. Yanına tahıl grubu eklenmeli, sebze ve özellikle su oranı yüksek meyve ile desteklenmelidir.

*İftarda aşırı tüketime dikkat: Oruç, su ve zeytin dışında hafif bir çorba ile açılabilir. Az miktarda peynir ve pide ile devam etmek; sucuk, salam, sosis gibi şarküteri gıdaları, yağlı peynirler gibi iftarlıkları aşırı tüketmemek gerekir.

*Bol su tüketin: İftar ile sahur arasında düzenli olarak bol su içilmelidir. Su içimi çay, bitki çayı, az şekerli limonata, komposto suyu, ayran, süt, kefir, taze meyve suyu gibi içeceklerle desteklenmelidir.

*Yavaş yemek yiyin: Yemekleri küçük lokmalar halinde, iyi çiğneyerek ve yavaş yemek son derece faydalıdır.

GÜLLAÇ TARİHİ İFTAR İÇİN İYİ BİR SEÇENEKTİR



İFTAR İÇİN MENÜLER, YEMEK TARİFLERİ

İftar menüsüne ve iftar yemek tariflerine geçmeden önce şu önemli hususu da belirtmek istiyoruz. Oruçlu iken bir çok yemeği, tatlıyı ve içeceği canımız fazlası ile istiyor. Bu nedenle ramazanda da ölçülü ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak istiyoruz. Özellikle art arda yenen yemek ve tatlılar yemek sonrasında sizi çok rahatsız edecektir.
Çorba tarifleri, önerileri
Salçalı Arpa Şehriye Çorbası
Kırmızı Mercimek Çorbası
Tel Şehriye Çorbası Tarifi
Tavuk Suyunda Ezogelin Çorbası
Unlu Yoğurt Çorbası Tarifi
Yayla Çorbası
Valide Sultan Çorbası
Kremalı Domates Çorbası Tarifi
Mercimekli Erişte Çorbası
Ekşili Tavuk Çorbası
Tavuklu Tel Şehriye Çorbası Tarifi
Süzme Mercimek Çorbası


İFTAR MENÜSÜ 1
Salata: Manzana

Çorba : Mercimek Çorbası

Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte

Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto

Tatlı: Kolay İncir Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 2

Salata: Semiz Otu Salatası
Çorba : İrmik Çorbası

Anayemekler: Kabak Patates Çalkama

Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık

Tatlı: Bisküvili Puding

İFTAR MENÜSÜ 3

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba : Yayla Çorbası

Anayemekler: Patates Musakka

Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf

Tatlı: Kahveli Puding

İFTAR MENÜSÜ 4

Salata: Akdeniz Salatası
Çorba : Patates Çorbası

Anayemekler: Yalancı İskender

Arayemek: Leziz Pilav

Tatlı: Diyet Tatlı

İFTAR MENÜSÜ 5

Salata: Havuç Salatası
Çorba : Ezogelin Çorbası

Anayemekler: Sarımsaklı Yahni

Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto

Tatlı: Havuçlu Toplar

İFTAR MENÜSÜ 6

Salata: Yeşil Zeytinli Salata
Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası

Anayemekler: Fırında Karnıbahar Böreği

Arayemek: Buhara Pilavı ve Hoşaf

Tatlı: Yalancı Tavuk Göğüsü

İFTAR MENÜSÜ 7

Salata: Cevizli Patlıcan Salatası
Çorba: Domatesli Telşeriyeli Çorba

Anayemekler: Susamlı Tavuk Pane

Arayemek: Maklube ve Hoşaf

Tatlı: Güllaç

İFTAR MENÜSÜ 8

Salata: Amerikan Salatası
Çorba: Çerkez Çorbası

Anayemek: Analı Kızlı

Arayemek: Kestaneli Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Gül Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 9

Salata: Nar Ekşili Salata
Çorba: Kolay Çorba

Anayemek: Hamsi Buğlama

Arayemek: Sebzeli Bulgur Pilavı

Tatlı: Şam Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 10

Salata: Maydanoz Salatası
Çorba: Annenim Nefis Mercimek Çorbası

Anayemek: Palamut Kağıtta

Arayemek: Havuçlu Pilav

Tatlı: Revani

İFTAR MENÜSÜ 11

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )

Anayemek: Etli Kurufasulye

Arayemek: Sade Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Sütlaç

İFTAR MENÜSÜ 12
Salata : Karışık Sebze Salatası

Çorba : Yoğurtlu Tutmaç

Anayemek : Karnıyarık

Arayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve Komposto

Tatlı : Etimek Tatlısı

SEBZE ÇORBASI

MALZEMELER:
10 bardak et suyu
2 soğan
1 kahve fincanı pirinç
1,5 çorba kaşığı un
1,5 çorba kaşığı yağ
1 patates
1 havuç
6- 7 dal kereviz
6- 7 kök ıspanak
6- 7 dal maydanoz
1 bardak süt
1 yumurta sarısı
Tuz



SEBZE ÇORBASI YAPILIŞI:
Sebzeler yıkanır; havuç, patates rendelenir; kereviz, ıspanak, maydanoz doğranır. Rendelenmiş soğanla yağ tencerede pembe olarak kavrulur. Un konur. Biraz daha karıştırılır. Hür Haber.com Hazırlanmış sebzeler, et suyu ve ayıklanıp yıkanmış pirinç konup iyice pişirilir. Tel süzgeçten kaşıkla bastırılarak geçirilir. Tuz atılır. Yumurta sarısı süt ile çarpılıp kaynayan çorbaya katılır; karıştırılıp hemen ateşten alınır. Afiyet olsun…

Günün Yemeği Ekşili Köfte (Bugün Ne Pişirsem) Güzel Yemek Tarifi . Bugün Ne Yemek Yapsam (13 Temmuz Pazar Günün Yemeği) Bugün Ne Pişirsem, Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Ramazan ayının gelmesi ile beraber ev hanımlarının yemek telaşları bir hayli arttı. İftar saatleri yaklaşmasının ardından ev hanımları ne yemek yapsam diye düşünür oldular, sizler için hazırladığımız günlük yemek tariflerini okumanızı tavsiye ederiz. İftar Yemekleri. Günün Yemeği. Bugün Ne Pişirsem. Günün Yemeği. İftar Saatleri artık sıkıntı çekmemek için iftar menüsünü okuyup yapa bilirsiniz. Kolay Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Yemek Tarifleri.

Erişteli Köfte Çorbası

Malzemeler
1 bardak erişte
150 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet yumurta
1 kase yoğurt
2 kaşık un
Tereyağı
Tuz

Yapılışı
Erişteyi kaynar suda yaklaşık 3, 5 bardak suda bir fiske tuz ile haşlayın. Bu arada kıymaya soğanı rendeleyin ama soğanın suyunu iyice alın. Az tuz ekleyip yoğurun, küçük köfteler yapıp tavada iyice kızartın. Haşlanmış erişteye 1 fincan kadar soğuk su ekleyin. Terbiyeyi bir kase yoğurt, yumurta sarısı ve un çırparak hazırlayın. Kaynar suyla kıvamını açın ve erişteye yavaş yavaş ilave edin, kaynayana kadar mutlaka karıştırın ki kesilmesin. Kaynayınca köfteyi atın ve en son kızarmış tereyağ ve tuz ilave edin. Afiyet olsun.

EKŞİLİ KÖFTE YEMEĞİ

Malzemeler
1/2 kg. orta yağlı kıyma
2 adet orta boy kuru soğan (yada 1 adet büyük)
1,5 çay bardağı pirinç
2 adet ince havuç
2 adet orta boy patates
4 çorba kaşığı sıvıyağ
3 su bardağı sıcak su
tuz, karabiber, kimyon
1 su bardağı un
Terbiyesi için:
1 adet limon
1 adet yumurta

Yapılışı
Soğanlar rendenin ince tarafı ile rendelenerek kıyma, yıkanmış pirinç, tuz ve baharatlarla birlikte özdeşleşene dek yoğrulur. Hazırlanan harçtan misket büyüklüğünde köfteler yuvarlanarak bir tepsiye dizilir ve üzerine un serpilir ve tepsi sallanarak hepsinin unlanması sağlanır. (bu aşamada köftelerinizi daha sonra yapmak üzere buzluğa kaldırabilirsiniz)
Patatesler kuşbaşı doğranır. Havuçlar halka şeklinde doğranır.

Tencereye yağ ilave edilir vedoğranmış havuçlar ve patates sıvıyağda sotelenir. Üzerine sıcak su dökülerek.
Her tarafı unlanmış köfteler iki avuç arasında nazikçe sallanarak fazla unları silkelenir ve teker teker tencereye atılır. Tüm köfteler tencereye atıldıktan sonra fazla zedelemeden karıştırılır ve ocağın altı kısılarak pişmeye bırakılır.
Bu arada bir limonun suyu yumurta ile çırpılarak terbiyesi hazırlanır.
Pişmeye yakın (piştiğini pirinçlerin şişmesinden anlayabilirsiniz) terbiyesinin üzerine yemeğin suyundan azar azar eklenerek yumurtanın beyazı katılaşmadan bir kase kadar karışım elde edilir. Karışım yavaş yavaş yemeğe ilave edilerek karıştırılır. 3-4 dakika daha kaynatılarak ocağın altı kapatılır.
Yağda yakılmış nane ile servis edilir.
Afiyet Olsun.



YOĞURT TATLISI

Malzemeler
4 yumurta
1,5 su bardağı yoğurt
4,5 su bardağı şeker (1 bardak hamura; 3,5 bardak şuruba)
1 su bardağı un
1 su bardağı ve + 2 çorba kaşığı ilave irmik
Yarım küçük paket margarin (65 gr.)
Yarım limon suyu
1 kahve kaşığı kabartma tozu

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YOĞURT TATLISI YAPILIŞI:

3,5 bardak şeker 3,5 bardak su ile kaynatılır. Köpüğü alınıp 1/4 limon suyu konur.
Yumurta sarıları, 1 bardak şeker, yoğurt, limon kabuğu rendesi, limon suyu, elenmiş un, irmik, erimiş yağ, kabartma tozu bir kasede karıştırılır. Yumurta akları bakır bir tencerede çarpılarak kar haline getirilir. Her ikisi birbirine karıştırılır.
Yağlanmış tepsiye boşaltılıp orta hararetli fırında 40- 50 dakika pişirilir.
Fırından çıkar çıkmaz şurup dökülüp kapak kapatılır. Hafif ateşte çevirerek şurup çektirilir.

 

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