Ramazan iftar menüsü yemek tarifleri, Kolay yemek tarifleri, bugün ne pişirsem?

Ramazan ayı başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayına özel iftar menülerini sizler için haberimizde derledik. Peki iftarda en kolay hangi yemekler yapılır? Peki bugün için yemek tarifleri neler? İşte ne pişireceğim? stresine giren kadınlar için en özel tarifler...

01 Mayıs 2020 16:17
Ramazan iftar menüsü yemek tarifleri, Kolay yemek tarifleri, bugün ne pişirsem?
Ramazan ayına özel iftar menülerini haberimizden bulabilirsiniz. 'Bugün ne yemek pişirsem?' sorusunun yanıtını araştıranlar buraya... Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde iftarda ne pişirsem, iftarda ne yesek bir çoğumuzun düşündüğü bir konu bizde bu konuda sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz iftar yemeklerini içeren bir iftar menüsü hazırlamayı düşündük. İşte en özel Ramazan iftar menüleri ve tüm detaylar...
İFTAR İÇİN MENÜLER, YEMEK TARİFLERİ

İftar menüsüne ve iftar yemek tariflerine geçmeden önce şu önemli hususu da belirtmek istiyoruz. Oruçlu iken bir çok yemeği, tatlıyı ve içeceği canımız fazlası ile istiyor. Bu nedenle ramazanda da ölçülü ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak istiyoruz. Özellikle art arda yenen yemek ve tatlılar yemek sonrasında sizi çok rahatsız edecektir.
Çorba tarifleri, önerileri
Salçalı Arpa Şehriye Çorbası
Kırmızı Mercimek Çorbası
Tel Şehriye Çorbası Tarifi
Tavuk Suyunda Ezogelin Çorbası
Unlu Yoğurt Çorbası Tarifi
Yayla Çorbası
Valide Sultan Çorbası
Kremalı Domates Çorbası Tarifi
Mercimekli Erişte Çorbası
Ekşili Tavuk Çorbası
Tavuklu Tel Şehriye Çorbası Tarifi
Süzme Mercimek Çorbası

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Ana Yemekler: Yukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır.
Etli Pilav Tarifi
Nohutlu pilav
Arpa Şehriye Pilavı
Nohutlu Bulgur Pilavı
Yeşil Fasulye
Mantar Yemeği
Haşlama Et Yemeği
Tekirdağ köftesi
Patates Oturtma
Arnavut Ciğeri
Çeşnili Et Sote
Köfteli Patates Yemeği
Etli Patates Yemeği
Güveçte Et Sote
Etli Bezelye
Fırında Et Haşlama
Izgara Köfte
Sebzeli Tavuk

Salatalar: Bu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım.
Sebzeli Yoğurtlu Salata
Göbek Salata
Yumurta Salatası
Garnitürlü Patates Salatası
Semizotu Salatası
Turplu Kıvırcık Salatası
Kuru Fasulye Piyazı

Tatlılar: Tatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır.
Revani Tatlısı
Ayva Tatlısı
Tarçınlı Cevizli irmik Helvası
Çatal Tatlısı
Lokma Tatlısı
Ekmek Kadayıfı Tatlısı
Kadayıf Dolması
Sütlaç Tarifi
Tiramisu
Supangle Tarifi
Bitter Çikolatalı Puding
Şekerpare
Güllaç

Aparatifler: Son olarak sofranızın süsü diyebileceğiniz aparatif tariflerimizden beğendiklerinizi sofranıza ekleyebilirsiniz.
Zeytinyağlı Sarma
Ispanaklı Börek
Patates Topları
Soğan Halkası
İçli Köfte
Kaşarlı Patlıcan Kızartma
Kırmızı Mercimek Köftesi

KOLAY DÜĞÜN ÇORBASI

Malzemeler:

Yarım kilo kuzu gerdan eti
3 tepeleme yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurtanın sarısı
Bir tutam pul biber
3 yemek kaşığı tereyağı
Limon suyu

Tarif:

Kuşbaşı şeklinde doğradığınız etleri su dolu bir tencerede haşlayın. 
Çorbanın çeşnisini oluşturmak için yoğurt ve unu, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın.
Hazırlanan bu karışımın üzerine haşlanan etleri de ekleyip birkaç dakika kısık ateşte pişirelim.
Tereyağını pul biberi eşliğinde bir tavada eritin.
Bunların arından çorbanızın tuzu ve tereyağı ile erittiğiniz pul biberi çorbanızın üzerinde gezdirin.
Çorbanız hazır. Afiyet olsun.

SAHUR MENÜSÜ

Patatesli Menemen Tarifi

Malzemeler :

1 tane patates
3 tane biber
3 tane domates
3 tane yumurta
dilerseniz kaşar peyniri rendesi
tuz, pulbiber(isterseniz)

Hazırlanışı :

Patatesleri soyuyoruz ve dilimleyip küp küp doğruyoruz. Tavada yağda kavuruyoruz. Patatesler kızarmaya başlayınca ince doğradığımız biberleri de ekliyoruz. Biberler de piştikten sonra yemeklik doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Tuzunu ve pul biberi ekledikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine yumurta kırıyoruz. Kaşar peyniri rendesi serpiyoruz. Üzerine ve yumurtaları çok fazla karıştırmadan tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz.
Afiyet olsun.

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Hamurunu hazırlamak İçin;

2 su bardağı un
10 su bardağı su
Bir tutam tuz

Çorbası İçin;

1 tüm tavuk
2 limon suyu
Yarım çay bardağı sıvıyağ
2 yemek kaşığı domates salçası
Yarım su bardağı un
Bir tutam tuz

ARABAŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bir tarafta düdüklü tencerede haşlamaya bıraktığınız tavuğun yanında 6 bardak suyu bir tencereye koyup kaynatmaya başlayın. 
Diğer tarafta 4 bardak suyu bir kabın içerisine koyup üzerine unu ekledikten hafiften açmaya başlayın. 
Kaynamak için bıraktığınız 6 bardak suyu, kaynama işlemi tamamlanınca unlu suyun içerisine yavaş yavaş ekleyin ve kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edin. 
Kıvamını aldıktan sonra tepsiye dökün ve soğumasını bekleyin. Soğuma işlemini beklerkeni çorba için haşlanan tavuğu çıkarın ve keyfinize göre didikleyin. 
Başka bir tarafta ise bir tencere yağı ve salçayı koyarak kavurun. Kavrulduktan sonra üzerine tavuğun suyunu ekleyip kaynatın. O kaynarken yine çorbası için unu bir tavada kavurun. 
Kaynayan çorbaya kavurduğunuz unu, didiklediğiniz tavuğu, ekşisini ve tuzunu atarak pişirin. Soğuyan hamurun ortasına pişen çorbayı bir kase ile koyarak servis edin.

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU TAVUK (6 KİŞİLİK)

Malzemeler:

1 Adet bütün tavuk göğsü
1 büyük soğan
1'er adet kırmızı ve yeşil biber
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
Bir tutam karabiber

Beşamel sos malzemeleri:

3 su bardağı süt
Tepeleme 2 yemek kaşığı un
40 gram tereyağı
1 çay kaşığı tuz 
Yarım çay kaşığı karabiber

Patatesler için malzemeler:

3 adet çok büyük olmayan patates
1 tatlı kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı tuz
Bir tutam kırmızı toz biber
yarım çay bardağı zeytinyağı
100 gram kaşar peyniri

PATLICAN SALATASI

Malzemeler:

4 adet patlıcan
2 adet domates
1 adet kırmızı biber
2 adet yeşil biber
1 adet soğan
3 adet sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
1/2 limon suyu

Tarif:

Biberler ve patlıcanlar fırında veya ocakta közlenir. ( Daha lezzetli olması için fırında közlemenizi öneririz)

Közledikten sonra kabukları soyulup küçük küçük doğranır.

Domatesler küp küp doğrandıktan sonra soğan ince ince kesilir ve derin bir kaseye alınır.

Üzerine doğranan maydanozlar, dövülen sarımsaklar, tuz, limon suyu ve zeytinyağı ilave edilip karıştırılır.

İFTAR MENÜSÜ 1
Salata: Manzana

Çorba : Mercimek Çorbası

Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte

Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto

Tatlı: Kolay İncir Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 2

Salata: Semiz Otu Salatası
Çorba : İrmik Çorbası

Anayemekler: Kabak Patates Çalkama

Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık

Tatlı: Bisküvili Puding

İFTAR MENÜSÜ 3

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba : Yayla Çorbası

Anayemekler: Patates Musakka

Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf

Tatlı: Kahveli Puding

İFTAR MENÜSÜ 4

Salata: Akdeniz Salatası
Çorba : Patates Çorbası

Anayemekler: Yalancı İskender

Arayemek: Leziz Pilav

Tatlı: Diyet Tatlı

İFTAR MENÜSÜ 5

Salata: Havuç Salatası
Çorba : Ezogelin Çorbası

Anayemekler: Sarımsaklı Yahni

Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto

Tatlı: Havuçlu Toplar

İFTAR MENÜSÜ 6

Salata: Yeşil Zeytinli Salata
Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası

Anayemekler: Fırında Karnıbahar Böreği

Arayemek: Buhara Pilavı ve Hoşaf

Tatlı: Yalancı Tavuk Göğüsü

İFTAR MENÜSÜ 7

Salata: Cevizli Patlıcan Salatası
Çorba: Domatesli Telşeriyeli Çorba

Anayemekler: Susamlı Tavuk Pane

Arayemek: Maklube ve Hoşaf

Tatlı: Güllaç

İFTAR MENÜSÜ 8

Salata: Amerikan Salatası
Çorba: Çerkez Çorbası

Anayemek: Analı Kızlı

Arayemek: Kestaneli Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Gül Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 9

Salata: Nar Ekşili Salata
Çorba: Kolay Çorba

Anayemek: Hamsi Buğlama

Arayemek: Sebzeli Bulgur Pilavı

Tatlı: Şam Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 10

Salata: Maydanoz Salatası
Çorba: Annenim Nefis Mercimek Çorbası

Anayemek: Palamut Kağıtta

Arayemek: Havuçlu Pilav

Tatlı: Revani

İFTAR MENÜSÜ 11

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )

Anayemek: Etli Kurufasulye

Arayemek: Sade Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Sütlaç

İFTAR MENÜSÜ 12
Salata : Karışık Sebze Salatası

Çorba : Yoğurtlu Tutmaç

Anayemek : Karnıyarık

Arayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve Komposto

Tatlı : Etimek Tatlısı

SEBZE ÇORBASI

MALZEMELER:
10 bardak et suyu
2 soğan
1 kahve fincanı pirinç
1,5 çorba kaşığı un
1,5 çorba kaşığı yağ
1 patates
1 havuç
6- 7 dal kereviz
6- 7 kök ıspanak
6- 7 dal maydanoz
1 bardak süt
1 yumurta sarısı
Tuz

SEBZE ÇORBASI YAPILIŞI:
Sebzeler yıkanır; havuç, patates rendelenir; kereviz, ıspanak, maydanoz doğranır. Rendelenmiş soğanla yağ tencerede pembe olarak kavrulur. Un konur. Biraz daha karıştırılır. Hür Haber.com Hazırlanmış sebzeler, et suyu ve ayıklanıp yıkanmış pirinç konup iyice pişirilir. Tel süzgeçten kaşıkla bastırılarak geçirilir. Tuz atılır. Yumurta sarısı süt ile çarpılıp kaynayan çorbaya katılır; karıştırılıp hemen ateşten alınır. Afiyet olsun…

Günün Yemeği Ekşili Köfte (Bugün Ne Pişirsem) Güzel Yemek Tarifi . Bugün Ne Yemek Yapsam (13 Temmuz Pazar Günün Yemeği) Bugün Ne Pişirsem, Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Ramazan ayının gelmesi ile beraber ev hanımlarının yemek telaşları bir hayli arttı. İftar saatleri yaklaşmasının ardından ev hanımları ne yemek yapsam diye düşünür oldular, sizler için hazırladığımız günlük yemek tariflerini okumanızı tavsiye ederiz. İftar Yemekleri. Günün Yemeği. Bugün Ne Pişirsem. Günün Yemeği. İftar Saatleri artık sıkıntı çekmemek için iftar menüsünü okuyup yapa bilirsiniz. Kolay Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Yemek Tarifleri.

Erişteli Köfte Çorbası

Malzemeler
1 bardak erişte
150 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet yumurta
1 kase yoğurt
2 kaşık un
Tereyağı
Tuz

Yapılışı
Erişteyi kaynar suda yaklaşık 3, 5 bardak suda bir fiske tuz ile haşlayın. Bu arada kıymaya soğanı rendeleyin ama soğanın suyunu iyice alın. Az tuz ekleyip yoğurun, küçük köfteler yapıp tavada iyice kızartın. Haşlanmış erişteye 1 fincan kadar soğuk su ekleyin. Terbiyeyi bir kase yoğurt, yumurta sarısı ve un çırparak hazırlayın. Kaynar suyla kıvamını açın ve erişteye yavaş yavaş ilave edin, kaynayana kadar mutlaka karıştırın ki kesilmesin. Kaynayınca köfteyi atın ve en son kızarmış tereyağ ve tuz ilave edin. Afiyet olsun.

EKŞİLİ KÖFTE YEMEĞİ

Malzemeler
1/2 kg. orta yağlı kıyma
2 adet orta boy kuru soğan (yada 1 adet büyük)
1,5 çay bardağı pirinç
2 adet ince havuç
2 adet orta boy patates
4 çorba kaşığı sıvıyağ
3 su bardağı sıcak su
tuz, karabiber, kimyon
1 su bardağı un
Terbiyesi için:
1 adet limon
1 adet yumurta

Yapılışı
Soğanlar rendenin ince tarafı ile rendelenerek kıyma, yıkanmış pirinç, tuz ve baharatlarla birlikte özdeşleşene dek yoğrulur. Hazırlanan harçtan misket büyüklüğünde köfteler yuvarlanarak bir tepsiye dizilir ve üzerine un serpilir ve tepsi sallanarak hepsinin unlanması sağlanır. (bu aşamada köftelerinizi daha sonra yapmak üzere buzluğa kaldırabilirsiniz)
Patatesler kuşbaşı doğranır. Havuçlar halka şeklinde doğranır.

Tencereye yağ ilave edilir vedoğranmış havuçlar ve patates sıvıyağda sotelenir. Üzerine sıcak su dökülerek.
Her tarafı unlanmış köfteler iki avuç arasında nazikçe sallanarak fazla unları silkelenir ve teker teker tencereye atılır. Tüm köfteler tencereye atıldıktan sonra fazla zedelemeden karıştırılır ve ocağın altı kısılarak pişmeye bırakılır.
Bu arada bir limonun suyu yumurta ile çırpılarak terbiyesi hazırlanır.
Pişmeye yakın (piştiğini pirinçlerin şişmesinden anlayabilirsiniz) terbiyesinin üzerine yemeğin suyundan azar azar eklenerek yumurtanın beyazı katılaşmadan bir kase kadar karışım elde edilir. Karışım yavaş yavaş yemeğe ilave edilerek karıştırılır. 3-4 dakika daha kaynatılarak ocağın altı kapatılır.
Yağda yakılmış nane ile servis edilir.
Afiyet Olsun.

YOĞURT TATLISI

Malzemeler
4 yumurta
1,5 su bardağı yoğurt
4,5 su bardağı şeker (1 bardak hamura; 3,5 bardak şuruba)
1 su bardağı un
1 su bardağı ve + 2 çorba kaşığı ilave irmik
Yarım küçük paket margarin (65 gr.)
Yarım limon suyu
1 kahve kaşığı kabartma tozu

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YOĞURT TATLISI YAPILIŞI:

3,5 bardak şeker 3,5 bardak su ile kaynatılır. Köpüğü alınıp 1/4 limon suyu konur.
Yumurta sarıları, 1 bardak şeker, yoğurt, limon kabuğu rendesi, limon suyu, elenmiş un, irmik, erimiş yağ, kabartma tozu bir kasede karıştırılır. Yumurta akları bakır bir tencerede çarpılarak kar haline getirilir. Her ikisi birbirine karıştırılır.
Yağlanmış tepsiye boşaltılıp orta hararetli fırında 40- 50 dakika pişirilir.
Fırından çıkar çıkmaz şurup dökülüp kapak kapatılır. Hafif ateşte çevirerek şurup çektirilir.


 

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