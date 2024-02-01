AA'ya göre yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açan Pişkin, yaşadığı kentte İslam'ı anlattığı için "hoca" lakabıyla tanınıyordu.



Ramazan Hoca Katili Bulundu Mu?



İstanbul'da 31 Ocak 2024 tarihinde işlenen Ramazan Hoca cinayeti ile ilgili olarak, henüz bir sonuca varılamadı.



Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu. Ayrıca, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları da incelendi.



Ancak, yapılan incelemelere rağmen, Ramazan Hoca'nın katilinin kimliği tespit edilemedi.



Ramazan Hoca, 31 Ocak 2024 tarihinde, Cerrahpaşa'da bulunan çay ocağında, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Hocanın, yapılan incelemede, üç kez bıçaklandığı tespit edilmişti.



Ramazan Hoca'nın ölümüyle ilgili olarak, çok sayıda farklı iddia ortaya atıldı. Bazı iddialara göre, cinayetin dini veya siyasi nedenlerle işlendiği öne sürüldü. Ancak, bu iddialar, henüz kanıtlanamadı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Hoca cinayeti ile ilgili olarak, çalışmalarını sürdürüyor.



Valilikten açıklama



İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

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