Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası sona erdi

26. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası sona erdi
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11 Temmuz 2021 15:32
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonunun iş birliği ile düzenlenen 26. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya'da Milli Egemenlik Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvada, 6 kortta 48 takımdan 650 sporcu, altı gün boyunca mücadele etti.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Organizasyon Komite Başkanı İsmail Bayraktar ile organizasyon yetkilileri verdi.

 


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