Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Hentbol Federasyonunun iş birliği ile düzenlenen 28. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası tamamlandı.



Alanya'da Milli Egemenlik Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvada, 82 takım 5 gün boyunca mücadele etti.



Kadınlarda 2013-2014 kategorisinde Amasya Tatküpü Spor Kulübü, 2011-2012'lerde Isparta ASP Spor Kulübü, 2009-2010'larda Antalya Kepez, 2007-2008'lerde Batman İl Karması, 2005-2006'larda KKTC Milli Takım birinciliği elde etti.



Erkeklerde 2013-2014 kategorisinde ise Kastamonu Belediyesi GSK, 2011-2012'lerde Elazığ GSK, 2009-2010'larda İstanbul Beykoz Belediyesi, 2007-2008'lerde İstanbul Sancaktepe Belediyesi, 2005-2006'larda ise İstanbul Sancaktepe Belediyesi birinci oldu.



Dereceye giren takımlara madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu yetkilileri verdi.





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