Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nın Antalya'da yapılması planlanıyor

Türkiye Hentbol Federasyonu, Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nın Antalya'da yapılmasının planlandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nın Antalya'da yapılması planlanıyor
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11 Haziran 2021 14:47
Türkiye Hentbol Federasyonu, Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nın Antalya'da yapılmasının planlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın 4-9 Temmuz tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılması planlanıyor. Organizasyonun teknik toplantısı 3 Temmuz'da yapılacak.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların en geç 18 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar katılım formlarını federasyona ulaştırmaları gerekiyor.

Katılım sayısına göre, organizasyonun kesinleşmesi durumunda turnuva programı daha sonra duyurulacak.

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