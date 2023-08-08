Ramazan Civelek: ''Kazanmak için sahaya çıkacağız''

Mondihome Kayserispor'un deneyimli oyuncuları Ramazan Civelek ve Dimitri Kolovetsios, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabakadan galibiyetle ayrılacaklarına inanıyor.



Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ramazan Civelek, yeni sezon öncesi kamp ve hazırlık dönemini iyi geçirdiklerini, lige hazır olduklarını söyledi.



Geçtiğimiz sezon transfer yapmadan yola devam ettiklerini ve oynadıkları oyunla herkesin takdirini topladıklarını belirten Civelek, "Hocamızın bizden istediği bir oyun tarzı var. Bunu geçen sene tüm Türkiye'ye gösterdik. Geçen sezon transferimiz kapalı olmasına rağmen ligin sürpriz takımı olarak görüldük. Bu sene de aynı şekilde hocamızın kamp boyunca bizden istediği bir oyun tarzı vardı, onu da elimizden geldiği şekilde yapmaya çalıştık." diye konuştu.



Lige geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ı konuk ederek başlayacaklarını ve bu maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren Civelek, şunları kaydetti:



"Kamp süreci çok iyi geçti, çok iyi hazırlandık. Galatarasay çok büyük bir camia, geçen seneyi şampiyon olarak bitirmiş bir takım. Lige Galatasaray maçıyla başlamamız bizim için çok güzel bir şans. Bu maç çalıştıklarımızı, hocamızın bize gösterdiklerini göstermek için iyi bir şans. Statta güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum, bütün taraftarımızı bekliyoruz. Onların desteği çok önemli. Kayseri'de oynuyoruz Kayseri'de oynadığımız her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız, bu hafta da öyle olacak. Umarım bizim için güzel bir sonuç olur."



Sarı-kırmızılı ekibin Yunan stoperi Dimitri Kolovetsios ise güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, "Hazırlık döneminde iyi çalıştık, hocamızın bizden istediği opsiyonları iyi bir şekilde gösterdik. Lige hazırız, önümüzdeki ilk maçı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray maçında iyi mücadele edip taraftarlarını mutlu etmek istediklerini anlatan Kolovetsios, "Galatasaray çok kuvvetli ve geçen sezonun şampiyonu. Biz de bunun bilincindeyiz. Diğer taraftan geçen sezon içeride oynadığımız maçta galip gelen taraf biz olmuştuk, bunu da hesaba katmak lazım. Dolayısıyla Galatasaray maçında yüzde yüzümüzle oynamayacağız, çok iyi mücadele ederek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.



Hazırlıklar sürüyor



Kayserispor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma, dayanıklılık ve istasyon çalışmalarının ardından çift kale maç oynandı.



Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek.



