Ramazan Civelek: 'Fenerbahçe'den teklif aldım'

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük oyuncusu Ramazan Civelek, Tükiye'nin büyük takımlarına değil, Avrupa kulüplerine transfer olmak istediğini söyledi.



36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'e iyi başlangıç yapan kırmızı-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncusu Civelek, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'de büyük takımlarla yarıştıklarını hatırlatan Ramazan Civelek, "Şu an Süper Lig'de büyük takımlarla oynuyoruz. Benim burada Karagümrük'ten sonraki hedefim büyük takımlar değil, daha çok Avrupa olacak diye düşünüyorum. Bunu da kulübüme para kazandırarak yaparsam ne mutlu bana." şeklinde konuştu.



Yaz transfer döneminde, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den teklif alıp almadığı sorusunu yanıtlayan 24 yaşındaki oyuncu, "Teklif aldım diyebilirim. Ama bu benim kulübümle alakalı. Başkanımız karar verecek buna. Ben Karagümrük'ün oyuncusuyum. Buranın lisanslı futbolcusuyum. Buradan ayrılırken de para kazandırıp ayrılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



"Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz"



Sezona iyi başlangıç yaptıklarını ve milli araya 7 puanla girdiklerini hatırlatan Civelek, böyle devam etmek istediklerini dile getirdi.



Yakaladıkları başarının sürdürülebilir olmasını istediklerinin altını çizen Civelek, şöyle konuştu:



"Onun için çalışıyoruz antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Bunun böyle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Takım olarak hedefimiz, en başından beri söylediğimiz gibi Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Bu lige heyecan katmak istiyoruz. Lige yeni çıkmış olabiliriz ama bu bizim için olmayacak bir şey değil. O yüzden ligin sonunda inşallah hedeflediğimiz yerlere ulaşırız."



"Sağ bekte kendimi daha rahat hissediyorum"



Farklı pozisyonlarda oynamasının hatırlatılması üzerine konuşan Ramazan Civelek, "Sağ bekte kendimi daha rahat hissediyorum. Bu yaklaşık iki senedir böyle. Bundan sonra da böyle devam etmesini diliyorum ama maçlara göre hocamın isteğine göre önde de olabilir, orta sahada da olabilir. Ben her yerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Kendimi de saha içinde olduğum zaman iyi hissediyorum. O yüzden nerede oynadığımın benim için çok bir önemi yok." diye görüş belirtti.



Civelek, aynı bölgede oynayan ABD'li oyuncu Eric Lichaj'ın transfer edilmesiyle ilgili ise, "Bu tabiki olacak, bu takımın yararına. Şu an her mevkide ikişer tane oyuncumuz var neredeyse. Dediğim gibi takımın yararına olacak. Bu sene 40 maç var. Kupalarla beraber daha fazla maç var. Bir tane daha sağ bek olması benim için de takım için de iyi." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul takımına ilk başta kiralık olarak katıldığını vurgulayan Ramazan Civelek, 2 yıl üst üste şampiyon olarak Süper Lig'e çıktıklarını hatırlattı.



"Her Türk futbolcusu gibi benim de milli takım hedefim var"



Milli takıma gitmek istediğini ifade eden Civelek, "Her Türk futbolcusu gibi benim de milli takım hedefim var. Performansla alakalı birazcık. Ben takımımda ne kadar iyi performans sergilersem, milli takımdaki hocalarımızın da bunu göreceğini düşünüyorum. O yüzden takımda ne kadar iyi performans sergilersem veya takımım ne kadar iyi olursa bu benim içinde iyi". diye konuştu.



Civelek ayrıca 18 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacakları derbi maçla ilgili, "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Keşke taraftarlarımız da bu maça gelebilseydi. Ama onlar için bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizim için de nitekim öyle. Umarım güzel bir maç seyrettiririz taraftarlarımıza, güzel bir sonuçla da ayrılırız ve onları mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.