Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda yasak var mı?

Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması, Ramazan Bayramı için merak uyandırdı. Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu yanıt arıyor.Türkiye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı netlik kazanacak.Ramazan Bayramı'nın birinci günü: 24 Mayıs PazarRamazan Bayramı'nın ikinci günü: 25 Mayıs PazartesiRamazan Bayramı'nın üçüncü günü: 26 Mayıs SalıRamazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"