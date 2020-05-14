Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda yasak var mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu, olacak mı? Bu sorular sabah saatlerinden itibaren merak edilmeye başlandı.

14 Mayıs 2020 16:55
Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı, yok mu? Bayramda yasak var mı?
Alışveriş merkezlerinin kademeli açılması, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması, Ramazan Bayramı için merak uyandırdı. Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu yanıt arıyor. 
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Türkiye'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı netlik kazanacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü: 26 Mayıs Salı

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"





Kaynak: Sporx.com

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