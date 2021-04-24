Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan bayramı kapanma olur mu? Ramazan bayramı kısmi kapanma mı olacak? Resmi açıklamalar bekleniyor. Kısmi Kapanma ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine kısmi kapanma genelgesini gönderdi. Kısmi kapanma genelgesinde işyerleri kaçta açılabilecek? İşyeri açma saatleri, Toplu taşıma, 65 yaş üzeri kaçta sokağa çıkabiliyor, 18 yaş altı kaçta sokağa çıkabiliyor? sorularının yanıtı belli oldu.

24 Nisan 2021 22:34
Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz belli olmadı. 23 Nisan'ın kısıtlama kapsamına alınmasının ardından gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Kısmi kapanma süresinin de dolmasıyla birlikte yeni tedbirlerin ne olacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Henüz Ramazan Bayramı için bir açıklama yapılmazken, tam kapanma kararının Kabine Toplantısı'ndan sonra belli olacağı tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.

RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
 İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Kısmi Kapanma kuralları açıklandıktan sonra vatandaşlar yeni kuralları öğrenmek için harekete geçmiş durumda.
İŞYERLERİ KAÇTA AÇILABİLİR?

Sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek.

HAFTA SONU YASAKLARI SON DURUM

Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek.

65 YAŞ ÜZERİ, 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YÜZDE 50 KAPASİTE SINIRI

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs'a kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak, fiziki mesafeye uyulamayacak araçlara ayakta yolcu alınmayacak.



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