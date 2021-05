Ramazan bayramı anlamı nedir ; Neden kutlanır?

RAMAZAN BAYRAMI ANLAMI NEDİR? NEDEN KUTLANIR?

Ramazan Bayramı Arapça'da "eid ul-fitr" anlamına gelir. Tam Türkçesi "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Bunun sebebi de 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.Fakat seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de "şeker" olarak geçmiş. Dolayısıyla da Şeker Bayramı olarak kutlanmaya başlamış.Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı denir sorusuna bir başka cevap ise Osmanlı Dönemi'nden geliyor. Osmanlı döneminde, Ramazan'ın ilk 15 gününden sonra askerlere tepsilerce tatlı gönderilirdi. Böylece Ramazan Bayramlarında halk da tatlılar yapmaya başladı, çocuklar bayram harçlıklarıyla şeker almaya gitti, hatta çocuklara para yerine şeker dağıtılmaya başladı. Böylelikle bir gelenek haline gelen Ramazan Bayramı'nda şeker alıp verme, zamanla Ramazan Bayramı'na ismini vermiş oldu. Kısacası Ramazan Bayramı'na Şeker Bayramı denmesinin nedeni tamamen etkileşimden ve geleneklerden kaynaklanıyor.Ramazan ayı, fırsatlar ayıdır. Kuran-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Ramazan ayının içinde bulunan bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi de 21 Haziran Haziran 2017 Çarşamba gününe denk geliyor. Kadir Gecesi hayırlı ve mübarek bir gecedir. İslam'ın beş şartı; kelime-i şehadet getirmek, hacca gitmek, zekat vermek, namaz kılmak ve oruç tutmaktır. İslam'ın beş şartından bir tanesi olan orucun tutulması büyük sevaptır. Ramazan ayında özürsüz olarak tutulmayan oruçlar büyük günaha neden olur. Oruç tutmayan kişinin eğer bir mazereti varsa oruç tutmuyor olmaları günah olarak sayılmaz. Oruçların zamanında tutulmasına özen gösterilmelidir. Ramazan ayının dışında tutulacak oruç, bu mübarek ayda tutulacak olan oruca eş değer olmaz.Ramazan ayı içerisinde bir çok hikmeti barındırır. Sosyal ve ferdi olarak insanlar için faydaları bulunur. Ramazan ayında tutulan oruç, yalnızca bedenin aç bırakılması olarak düşünülmemelidir. Oruç tutan insanlar, yaşadıkları açlık ile yoksul insanların durumlarını daha iyi anlarlar. Yoksullara yapılan yardımlar artar. Oruçlu olanlar, Allah'ın verdiği çeşitli nimetlerin değerini daha da iyi anlar. Oruç tutmak yalnızca içmeyi ve yemeyi bırakmak değildir. İnsanları oruçluyken gözünü, elini, kulağını, dilini ve bütün uzuvlarını da günah işlemekten uzak tutmalıdır.Ramazan kelime olarak iki farklı anlama gelir. Bunlardan birincisi yaz ayları sonunda ve sonbahar aylarının başlarında yağarak yerde bulunan tozları temizleyen yağmur demektir. Yağmur nasıl ki yeryüzünü temizlerse insanın işlediği günahlar da Ramazan ayı ile silinerek süpürülür. Ramazan'ın ikinci anlamı ise güneşin şiddetli harareti karşısında taşların yanarak kızmasıdır. Kızgın yerlerde yürüyecek olan insanların ayakları yanar. Meşakkat ve zahmet çekilir. Bu yaşanan duruma benzer olarak da oruç tutanlar, açlık ve susuzluğun oluşturduğu hararete katlanırlar. Kızgın yerlerde gezen insanların ayaklarının yanması gibi Ramazan ayı da müminlerin günahlarını yakar ve yok eder. Bu ayda insanlar daha çok ibadet etmeye çalışır. Kötülüklerden ve yanlışlardan uzak durulmaya çalışılır. Camilerde ve evlerde bir araya toplanarak Kuran-ı Kerim okunur. Ramazan ayı sonunda Kuran-ı Kerim baştan sona okunmuş olur ve hatim edilir. Müslümanlar bu geleneği yüz yıllardır devam ettirir.Ramazan ayı ile birlikte rahmet kapıları sonuna kadar açılır. İnsanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma artar. Birlik ve beraberlik duyguları pekişir. Saygı, sevgi, sabır ve kardeşlik güç kazanır., Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bu günde oruç tutulmaz. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar. Müslümanlar zekat görevini bu bayramda yerine getirirler.Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çeşitli besinler en az 3 ana ve 2 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalıdır. Süt grubunda yer alan süt, yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, peynir, kuru baklagiller, sebze ve meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb. besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesi önerilmektedir.Rabbimiz! Sen sevgili Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sav'e, Ademoğlunun yaptığı her amelin karşılığı vardır. Ancak oruç müstesna, onun karşılığını ancak ben veririm diyorsun. Bizler de oruç tuttuk ya rabbi, bu orucun sevabı olarak bizleri Cennetine kavuştur. Sevgili Peygamberimize bizleri komşu eyle ya rabbi.Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamladığımız şu bayram sabahında, sıcak yataklarından kalkarak, sana el açan bu mü'min kulların sana iltica ediyor, yalnızca Senden yardım diliyor, dualarımızı kabul eyle.Mukabelesiyle, sahuruyla, iftarıyla, fitresiyle zekatıyla, orucuyla teravihi ile, Ramazan ayında yapmış olduğumuz bütün ibadetleri kabul eyle.Tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, teravihleri, yapmış olduğumuz hayır ve iyilikleri sen dergahı izzetinde makbul eyle.Ya ilahel alemin! Senin sevgili peygamberin, Oruç tutanlar için bir cennetten bahsetti bizlere, O öyle bir cennet ki, sadece oraya oruçlular girecek. Bizler de oruç tuttuk. Bu bayram sabahı bayram namazını kılarak, bayram yapmaya hak kazandık. Bizleri vad ettiğin Reyyan ismindeki cennetine girenlerden eyle.Bu bayram sabahı rahmetin sağnak sağnak yağdığı bu sabah senin kapına, boyun bükerek, duayı müminin en samimi ibadeti bilerek, sığınılacak tek kapının "Senin kapın" olduğunu bilerek geldim Y,rab!"Eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versindi" (Furkan 77) Ayet-i Kerimesine sığınarak, Vahyinin, senin kulun ile konuşman olduğunu bilerek, ellerimi açtım Rahmetine Y,rab! Huzurunda boynumu büküyor, aczimi yüreğimde hissediyor, Sen Rab, ben ise kulunum diyorum!"İyy, kena'büdü ve iyy, kenestaîn!"Yalnız sana inanıyor ve yalnız senden yardım diliyorum! Yanı başımdasın Rabbim! Tek sığınağımsın! Ve sen bana şah damarımdan daha yakınsın!Sen "SEM'İ"sin, duamı işitensin!Sen "BASİR"sin, beni gören ve gözetensin!Kapına geldim bu bayram sabahı! Bu bayram sabahı camileri dolduran mü'minlerle birlikte el açtım, dualarımın kabulu için vesile kıldım, taptığım inandığım TEK kapıma geldim, bu aciz elleri kudretinle tut Rabbim, geri çevirme!Sen "Rab"sin ben "Kul" olanım. Eksiğim günahım çok. Ama senin "kulun" olmakta şeref duyan, bahtiyar olanım Yarab.Sen, bu elleri, bu bayram sabahı camileri doldurarak, bayram yapmak için camilere gelip ellerini sana açıp yalvaran, sana uzanan milyonlarca güzel el arasına kat, onların arasında, duası Kabul olanların yüzü suyu hürmetine bu aciz kulunun dualarını da kabul eyle Yarabbi!Bu bayram sabahında Kabe'de, tavafta olup, gönlü seninle olanların, Mültezemde yaşlı gözlerle sana sığınanların, Ravza'da Yeşil Kubbe önünde sevgilinin huzurunda sana el açanların dualarına kat bu acizin dualarını!Ve kabul eyle Yarabbi!Kabul eyle Yarabbi!Sana amellerimle gelmeye yüzüm yok Allahım, tek sermayem SENİ SEVEN YÜREĞİM. Sevgine, VEDÛD ismine sığınarak geldim huzuruna,Sen "sevdalılar" arasına kat bu aciz yüreği de Yarabbi. Sen SEVGİNİN ESAS KAYNAĞI olan Rabbim!Biz ahir zaman ümmetiyiz. Örneksiziz, yetimiz, öksüzüz Y,rab. Yüreğimiz yangınlar dolu, ancak öğrendiklerimizle o gül Nebiyi hiç göremeden, ona ümmet olmaya ve yolunda yürümeye çalışıyoruz.Habibini, sevgilini hiç görmedik Allahım.O'nun sahabelerine olan sevgisini ve onların da o gül nebiye (s.a.v.) olan sevgilerine şahit olamadık. Asr-i saadetteki "AŞK" atmosferinden fersah fersah uzaklarda, asırlar ötesinde, sevgisizlikten çöle dönmüş gönüllerimizle yol almaya çalışıyoruz Allahım!Sen sinelerimizi sevgine ve sevgiline, VEDÛD isminin tecellileriyle aç Allah'ım!Allah'ım, insancıkların senin cenneti kazanmaları için açtığın yollardan habersizler.Dünyada tattıklari azıcık bir keyfi ahirete tercih ediyorlar!Ebedi zevklerden habersiz yaşıyorlar Allah'ım.Sen sineleri sevgine aç Allah'ım!Aç Allah'ım aç da, seninle yaşamanın, "senin için" yaşamanın, bu geçici dünyayı, uhraya basamak yapmanın ne demek olduğunu anlasınlar Allah'ım!Sevginle bak bize Rabbim!Sevginle yol göster Rabbim!Ya rabbi, kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, kim teravih namazını kılarsa, kim kadir gecesini ibadetle ihya ederse geçmiş günahları affedilir diyor Peygamberimiz, Bizler de inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucumuzu tuttuk, teravih namazımızı kıldık, Kadir gecesini ihya etmeye çalıştık. Bizlerin de geçmiş günahlarını affeyle ya rabbiAllahım! Lutfettiğin bayramda ve sonrasında Bizi her türlü bela, musibet bütün tehlikelerden koru..Hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına borçlarını ödeme kolaylığı nasib eyleRabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri ateş azabından muhafaza eyle.Bizi, annemizi, babamızı ve bütün mü'minleri hesap gününde bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin.Sevgili peygamberimiz senden neyi istemişse biz de onları istiyoruz, hangi şeylerden sığınmışsa biz onlardan sana sığınıyoruz.Yapmış olduğumuz duaları kabetullahta, arafatta, müzdelifede, ravzai mutahharada yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle..Amin! bi hürmeti taha ve yasin ve selamün alel mürselin. Vel hamdü lillahi rabbil alemin.