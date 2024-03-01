Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, hangi gün? 2024 ilk oruç, ilk sahur hangi güne denk geliyor?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 2024 yılında Mart ve Nisan ayları arasında idrak edilecek.

Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Müslümanların oruçlu geçireceği ilk gün Pazartesi günü olurken 10 Mart Pazar gecesini, Pazartesiye bağlayan gece ilk sahura uyanılacak.

Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar sürecek. Müslümanlar için ayrıca önemli olan Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor.



RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?



Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.



Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 5 gün olacak. Çalışanlar 9 Nisan Salı günü arefe olması nedeniyle yarım gün tatil yapacak.

Oruç ibadeti sona erdikten sonra İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 9 Nisan salı günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 10 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. İşte, Ramazan bayramı tarihleri;

Ramazan Bayramı 1. günü 10 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. günü 11 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 3. günü 12 Nisan Çarşamba

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)