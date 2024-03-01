Haber Tarihi: 01 Mart 2024 17:18 - Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 17:18

Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, hangi gün? 2024 ilk oruç, ilk sahur hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayı başlangıç tarihi, Mart ayına kısa bir zaman kala merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini daha önce paylaşmıştı. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirecekleri tarihleri gündemine aldı. Dini günler hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere geliyor. Oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayının hemen ardından üç günlük bayram tatili olacak. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan ayında müslümanlar teravih namazlarını kılacak ve diğer ibadetlerine yoğunlaşacak. Ramazan ayına kaç gün kaldığı ise merak ediliyor. Peki 2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ve sahur hangi gün? İşte, dini günler takvimi ve bayram tarihleri…

Ramazan Bayramı 1. günü ne zaman, hangi gün? 2024 ilk oruç, ilk sahur hangi güne denk geliyor?
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Ramazan Bayramı tatiline yönelik araştırmalar başladı. Hz. Muhammedi'in ifadesi ile "evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş" olan bir ay olan Ramazan sonrası bayram ihya edilecek. Tatil planlarına şimdiden başlayanlar 'Bayram tatili kaç gün?' sorusunun yanıt arıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman? 

2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 2024 yılında Mart ve Nisan ayları arasında idrak edilecek.

Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Müslümanların oruçlu geçireceği ilk gün Pazartesi günü olurken 10 Mart Pazar gecesini, Pazartesiye bağlayan gece ilk sahura uyanılacak.

Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar sürecek. Müslümanlar için ayrıca önemli olan Kadir Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 5 gün olacak. Çalışanlar 9 Nisan Salı günü arefe olması nedeniyle yarım gün tatil yapacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Oruç ibadeti sona erdikten sonra İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 9 Nisan salı günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 10 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. İşte, Ramazan bayramı tarihleri;

Ramazan Bayramı 1. günü 10 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. günü 11 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 3. günü 12 Nisan Çarşamba

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
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