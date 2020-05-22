Ramazan Bayram yasakları ne zaman başlıyor?

Ramazan ayının bitişi ve bayramın gelişiyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merakla izleniyor. Sokağa çıkma yasağında ramazan bayramı gelirse vatandaşların öğrenmek istedikleri kararın ne olacağı tartışılıyor. Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair bekleyiş sürüyor. Henüz resmi açıklama yapılmayan konuyla ilgili vatandaşlar Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı konusun araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, Arefe günü(Cumartesi) ve Ramazan Bayramı'nın 1. günü(Pazar) sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağının tüm Türkiye'de mi yoksa yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta mı olacağı ise henüz açıklanmadı."İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz."Ankara kulislerinde konuşulan 9 gün yasak olmayacağı yönünde. Ancak nihai karar 18 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası verilecek.Ramazan Bayramı'nın birinci günü: 24 Mayıs PazarRamazan Bayramı'nın ikinci günü: 25 Mayıs PazartesiRamazan Bayramı'nın üçüncü günü: 26 Mayıs SalıKoronavirüs salgınının başlamasının ardından tüm mesaisini yakın kurmaylarıyla Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık edecek. Ana gündem maddesini yine koronavirüsle ilgili gelişmelerin oluşturacağı kabinede atılacak yeni adımlar karara bağlanacak. (Hürriyet)Ramazan Bayramı bilindiği üzere 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın bitmesinin ardından Şevval Ayı'nın ilk üç gününde eda ediliyor. Esas adı Ayd-ül Fıtır yani Fıtır Bayramı olan Ramazan Bayramı Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki 10 günlük zaman farkı nedeniyle her yıl bir önceki yıldan 10 11 gün daha önce kutlanmaya başlanıyor. Geçtiğimiz yıl 4 Haziran günü başlayan bayram bu yıl ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Bayramın üçüncü ve son günü ise 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek.Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı ile ilgili henüz kesin bir bilgi söz konusu değil. Öte yandan bayramda ve bayram tatili süresince sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği de bilinmiyor. Merak edilen soruların bayramdan önce cevabını bulacak.65 yaş ve üzerindeki yaşlılar için pazar günü 4 saatliğine kaldırılan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda illerden gelen analizler değerlendirilecek. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.Toplantıda bugün açılmaya başlanan AVM'ler, berberler ve kuaförlerden sıcağı sıcağına gelen anlık bilgiler de değerlendirilecek.24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.26 Mayıs, Salı günü bitiyor.Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"23 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.24 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi24 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü26 Mayıs - Ramazan Bayramının son günüTakvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü