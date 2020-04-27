Ramazan ayında yasaklar, yapılmaması gereken şeyler nelerdir

Kıymetli Ramazan ayında yasak varsa nelerdir, yasak olmayan, doğru bulunmayan, yanlış olan bir çok konu mevcuttur. Bu konular Kur'anda belirtilmiştir. Bu konulara nasıl ulaşacağınızla ilgil tek bir sayfada doğru bilgileri sunduk. Mesela bir şeyi tatmak ve çiğnemek mekruhtur; çünkü ağza alınan bir şeyin yutulma tehlikesi bulunmaktadır. Fakihler yine aynı gerekçeyle, bir insanın eşiyle öpüşmesini, ona sarılmasını mekruh saymışlardır. Çünkü bu davranış, orucu bozacak bir fiili işlemeye götürebilir. Esasen bir insanın eşiyle öpüşmesi oruca zarar vermez. Nitekim Aişe validemiz, Peygamberimiz'in oruçlu iken hanımlarıyla elleşip şakalaştığını ve öpüştüğünü anlatmıştır (İbn Mace, "Sıyam", 19; Muvatta, "Sıyam", 13). Aşırı titizlikleri gereği misvak kullanmayı dahi mekruh sayanlar bulunmakla birlikte, alimlerin çoğunluğu bunu mekruh görmemişlerdir.Günümüzde yaygın olduğu şekliyle ağız ve diş temizliğinin diş fırçası ve diş macunu kullanılarak yapılması da oruca zarar vermez; üstelik aksatılmaması gereken yerinde bir davranış da olur. Ağız ve diş temizliğini gündüz yapmamayı tercih edenler, bunu mutlaka sahurdan sonra yapmış olmalıdır.1. Bir şey tatmak.Ancak zorunlu hallerde bir şey yutmamak kaydiyle yemeğin tuzuna bakılabilir. O takdirde mekruh olmaz.2. Gereksiz olarak bir şey çiğnemek. Çocuğu için bir şey çiğnemesi gereken kadın, bu işi yapacak başka bir yol bulamazsa küçük çocuğunu korumak maksadıyla çiğneyebilir.3. Kendine güveni olmayan kimsenin hanımını öpmesi ve kucaklaması.Bir boşalma olmaması durumunda böyledir. Eğer öpmek veya kucaklamakla boşalma meydana gelirse mekruh olmakla kalmaz, oruç bozulur. 4. Tükrüğünü ağzında biriktirip yutmak.5. Kan aldırmak veya ağır bir işte çalışmak gibi kendisini zayıf düşüreceğine kanaat getirdiği bir iş yapmak. (Zayıf düşürmeyeceğine kanaat getirirse mekruh olmaz.)1. Gül ve misk gibi şeyleri koklamak2. Gözüne sürme çekmek3. Kendisinden emin olmak kaydıyla hanımını öpmek. Kendisine güveni olmadığı takdirde mekruhtur. Çünkü, bu davranış orucun bozulması ile sonuçlanabilir.4. Misvak kullanmak, ağzını fırça ile temizlemek.5. Ağzına su alıp çalkalamak.6. Burnuna su çekmek.7. Banyo yapmak