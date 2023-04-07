RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2023, KAÇ GÜN KALDI | Ramazan'ın kaçıncı günündeyiz?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Nisan ayının ilk haftasında olduğumuz şu günlerde Ramazan'ın kaçında olduğumuz ve bayrama ne kadar kaldığı merak ediliyor. Kur'ân-ı Kerîm'de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren âyetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur'an'ın indirildiği ay olduğu belirtilir. Peki, bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 6 Nisan 2023 orucun kaçıncı günündeyiz?7 Nisan 2023 Perşembe bugün Ramazan'ın 16. günündeyiz. Ramazan ayının bitmesine ve bayramın başlamasına 13 gün kaldı.2023 yılı için Ramazan Ayının 30 günü ve tarihi aşağıdaki gibidir:23 Mart: Ramazan ayı 1. günü24 Mart: Ramazan ayı 2. günü25 Mart: Ramazan ayı 3. günü26 Mart: Ramazan ayı 4. günü27 Mart : Ramazan ayı 5. günü28 Mart : Ramazan ayı 6. günü29 Mart: Ramazan ayı 7. günü30 Mart: Ramazan ayı 8. günü31 Mart: Ramazan ayı 9. günü1 Nisan : Ramazan ayı 10. günü2 Nisan : Ramazan ayı 11. günü3 Nisan : Ramazan ayı 12. günü4 Nisan : Ramazan ayı 13. günü5 Nisan : Ramazan ayı 14. günü6 Nisan : Ramazan ayı 15. günü7 Nisan : Ramazan ayı 16. günü8 Nisan : Ramazan ayı 17. günü9 Nisan : Ramazan ayı 18. günü10 Nisan : Ramazan ayı 19. günü11 Nisan : Ramazan ayı 20. günü12 Nisan : Ramazan ayı 21. günü13 Nisan : Ramazan ayı 22. günü14 Nisan : Ramazan ayı 23. günü15 Nisan : Ramazan ayı 24. günü16 Nisan : Ramazan ayı 25. günü17 Nisan : Ramazan ayı 26. günü18 Nisan : Ramazan ayı 27. günü19 Nisan : Ramazan ayı 28. günü20 Nisan : Ramazan ayı 29. günüRamazan ayının 1. günü : 23 MartRamazan ayının 2. günü : 24 MartRamazan ayının 3. günü 25 MartRamazan ayının 4. günü : 26 MartRamazan ayının 5. günü : 27 MartRamazan ayının 6. günü : 28 MartRamazan ayının 7. günü : 29 MartRamazan ayının 8. günü : 30 MartRamazan ayının 9. günü : 31 MartRamazan ayının 10. günü : 1 NisanRamazan ayının 11. günü : 2 NisanRamazan ayının 12. günü : 3 NisanRamazan ayının 13. günü : 4 NisanRamazan ayının 14. günü : 5 NisanRamazan ayının 15. günü : 6 NisanRamazan ayının 16. günü : 7 NisanRamazan ayının 17. günü : 8 NisanRamazan ayının 18. günü : 9 NisanRamazan ayının 19. günü : 10 NisanRamazan ayının 20. günü : 11 NisanRamazan ayının 21. günü : 12 NisanRamazan ayının 22. günü : 13 NisanRamazan ayının 23. günü : 14 NisanRamazan ayının 24. günü : 15 NisanRamazan ayının 25. günü : 16 NisanRamazan ayının 26. günü : 17 NisanRamazan ayının 27. günü : 18 NisanRamazan ayının 28. günü : 19 NisanRamazan ayının 29. günü : 20 Nisan2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?Üç aylar Receb ayının 1. günü başlamıştır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak 2023 tarihinde başladı. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.Ramazan'ın 26. günü olan Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor.İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. (Buhari, Savm, 2)Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)"Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır." (Bakara Suresi 184)"Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, "Ben oruçluyum." deyin. (Buhari, Savm, 9)"Şurası muhakkak ki, Oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır" (Beyhaki)Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş sene Cehennem ateşinden uzaklaştırır. (Camiüs Sağir)