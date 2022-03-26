Ramazan 2022 ilk sahura kalkılacak saat ve gün nedir
Bugün sahur yapılacak mı? İlk sahur 2022 ne zaman saat kaçta? Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? Diyanet İşleri ne açıklama yaptı? İlk iftar ve sahur ne zaman yapılacak? İşte 2022 yılının dini takvimi ve tüm detaylarla sizlerleyiz.
Herkes ne zaman Ramazan 2022 başlangıcı ne zaman olduğunu birbirine sormaya devam ediyor. 2022 Ramazan başlangıç zamanı hangi zaman ve ne zaman olduğunun tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Ramazan hangi gün başlayacak bilgisine rahat ulaşabilmeniz için sayfalarımızda ilgili bilgileri derlemiş durumdayız. Kimler oruç tutamaz, hangi gün oruç tutulacak, ramazan hangi gün başlayacak gibi konular içeren 2022 Ramazan hangi gün başlayacak gelişmelerini buradan takip edebilirsiniz.
2022 Ramazan ayında ilk sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacaktır.
2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak idrak edilecek.
Ramazan Bayramı'nın son günü 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi 2022'de 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN HANGİ GÜN?
Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.
2022'de Ramazan ayının başlangıç günü 2 Nisan'dır. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılarak oruç tutulacaktır. 30 Nisan Cumartesi günü ise 2022 yılının son orucu tutulacaktır.