Ramazan 19. gece namazı nasıl kılınır?

Bu gece kılınacak 4 rekat namaza nasıl niyet edilir?

Senenin kalbi ve On bir ayın Sultânı olarak nitelendirilen Mübârek Ramazan-ı Şerif ayının son günlerini dopdolu geçirmek için manevi bir coşku ve gayret içerisinde olan Müslümanlar, gün gün Ramazanda kılınacak namaz [gün gün detaylar için tıklayın], ve bu aya mahsus bir ibadet olan teravih namazının günlere göre faziletleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Müslümanlar, mağfiret günlerine veda ederken 'Cehennemden âzâd günlerinde tevbe-i istiğfar ile günahlarının affını Allâhu Teâlâ'dan niyaz edip, manevi yüklerinden arınmış bir şekilde Bayram'a erişmeyi ve Ramazan Bayramı'nın manasını hakkıyla yaşayabilme ümidi içerisinde bu özel günleri ihya etmeye gayret ediyor.Ramazan gecelerinde teravih namazından ayrı olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen ve büyük ecir ile müjdelenen ibadetleri de yapmak isteyenler, özellikle bu gece yani 11 Mayıs Pazartesi'yi 12 Mayıs Salı'ya bağlayan, Ramazan'ın 19. gecesi kılınacak namaz kaç rekat, nasıl kılınır? sorusunu araştırıyor. İşte Ramazan ayının 19. gecesi kılınacak namaz ve teravih namazının fazileti! Konu hakkında merak edilen bilgilere haber detayından ulaşabilirsiniz.Ramazan ayının 19. gecesi (11 Mayıs Pazartesi'yi 12 Mayıs Salı'ya bağlayan gece) kılınacak namaz; Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyurur ki; Bir kimse bu gecede her rekatında 1 Fâtiha-i Şerîfe, 7'şer kere de Zilzâl Sûresini okumak suretiyle 4 rekat namaz kılsa, o kişi kıyâmet korkularından emîn olur ve bütün günahlarından arınır. Bütün kötülükleri de iyiliğe tebdîl edilir (dönüştürülür).Bu gece kılınacak 4 rekat namazın vakti, akşam namazından itibaren imsak vaktine yani yatsı namazı vaktinin bitimine kadardır. Ancak teheccüd vakitlerinde yani gecenin imsak vaktine en yakın olan zamanlarında kılmak daha faziletlidir.Namazın kılınış şekli ise aynen ikindi ve yatsı namazının sünneti gibidir.Namaza, 'Yâ Rabbi' Niyet ettim Senin Rızâ-yı Şerifin için namaza, Allâhu Ekber!' diye niyet edilir.Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde özel olarak tavsiye edilen bu namazların hükmü nedir?Bu gecelerde kılınan namazlar, farz veya vacip olmayıp nafile namazlardır. Kılınmasında büyük ecir ve mükafat vardır. Ancak, terk edildiği zaman kişi mesul olmaz.Teravih namazı kılmak Sünnet-i Mü'ekkededir. Yani, Peygamberimiz (s.a.v.)'in Ramazan ayı boyunca devam ettiği ve nadiren terk ettiği bir sünnet olma özelliğini taşır.Sünnet-i Mü'ekkede, vacibe yakın bir şekilde kuvvetli olan sünnet demektir. Sünnet-i Mü'ekkede olan bir amelin özürsüz olarak terk edilmesi tahrimen mekruhtur.