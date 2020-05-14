Ramadan Sobhi: 'Menajerim Beşiktaş ile görüşmüştür'

Huddersfield'dan kiralık olarak Mısır'da Al Ahli forması giyen ve adıile anılan sol kanat oyuncusu, transfer iddialarını yanıtladı.Menajerinin Beşiktaş ile görüşmüş olabileceğini kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, "" ifadelerini kullandı.Mısır Ligi'nde ezeli rakibi Zamalek'in 18 puan önünde lider olan Al Ahli'de 9 maça çıkan Mısırlı oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.Mısır Milli Takımı'nda da oynayan Ramadan Sobhi'nin kariyerinde İngiltere'de Stoke City de bulunuyor.