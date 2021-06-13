Rally Sliven'de Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi birinci oldu

Avrupa Ralli Kupası'nın üçüncü ayağında Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi, birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rally Sliven'de Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi birinci oldu
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13 Haziran 2021 16:08
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'nın üçüncü ayağı Rally Sliven'de Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi, genel klasman birinci olarak, podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Rally Sliven'de 4 Türk ekip yarıştı. Organizasyon Bulgaristan'da 468,98 kilometre uzunluğundaki asfalt parkurda 11 özel etapta koşuldu.

Evofone Rally Team adına Skoda Fabia R5 ile Uğur Soylu-Aras Dinçer ve Mitsubishi Lancer EVO IX ile Buğra Can Kılıç-Yusuf Çalık, GP Garage My Team adına Hyundai i20 R5 ile Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ve Mitsubishi Lancer EVO IX ile Cem Alakoç-Emir Şahin'in yarıştığı rallide, Bulgaristan, Romanya, İsveç ve Türkiye'den 37 ekip mücadele etti.

Rally Sliven'de Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi genel klasman birinciliğini elde ederek podyuma çıktı ve İstiklal Marşı'nı dinletti.


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