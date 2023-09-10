Ralliye 9 Eylül'de anlamlı finiş

TransAnatolia Rallisi bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında 13'üncü kez düzenlendi.



Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı'nın izlerinden giden bu yılki yarışın parkuru Samsun'dan İzmir'e gerçekleşti. Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katıldı. 122 yarışmacının 44'ünü yabancı yarışçıların oluşturduğu TransAnatolia'da bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden de katılım oldu.



2 bin 350 kilometre uzunluğundaki zorlu bir parkuru olan ve 17 il sınırından geçen TransAnatolia'nın startı 2 Eylül'de Samsun'da verildi. Bu yılki yarışın parkuru tarihin izinden gitti. Yarışmacılar Samsun'dan sonra sırasıyla Amasya üzerinden 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin gerçekleştiği Sivas'a ulaştı. Düşmanın geri çevrildiği Sakarya Meydan Muharebe Alanı ve Büyük Taarruzun önemli noktası Çiğiltepe'den itibaren süvarilerimizin izinde gerçekleşen etaplar ile Dumlupınar Meydan Muharebe Alanı'ndan geçerek Simav'a ulaşan yarışmacılar, Demirci Akıncıları'nın izini takip ederek İzmir'de finiş gördü.



