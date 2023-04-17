Ralli şampiyonasında depremzede çocuklar için bir kamyon oyuncak toplandı

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Rally Bodrum, yoğun ilgi ile sona erdi. Şampiyonada depremzede çocuklar için bir kamyon oyuncak toplandı.14-16 Nisan tarihlerinde Bodrum'da yapılan yarışlarda zorlu parkurları aşarak dereceye giren pilotlara ödülleri takdim edildi. Genel klasman birincisi GP Garage My Team adına yarışan Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı, ödüllerini TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'ndan aldı. Genel klasman ikincisi BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay Petrol Ofisi grubu Pazarlama Direktörü Sinan Türkseven'den, genel klasman üçüncüsü ve Sınıf 3 birincisi Castrol Ford Team Türkiye'den Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak'a ise Duja Bodrum Genel Müdürü Alaattin Ünlü ödüllerini takdim etti.

Otomobil sporlarında 48 yılı geride bırakan Serdar Bostancı adına D Karaca Ahşap tarafından tasarlanan özel ödülü yarışın master kategori birincisi Uğur Soylu-Şener Güray'a Serdar Bostancı verdi. Öte yandan, Karya Otomobil Spor Kulübü'nün "Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gelö sloganı ile başlayan organizasyonda, sporcular ve izleyiciler getirdikleri oyuncaklar ve hediyeleri Bodrum Gönüllüleri işbirliği ile deprem bölgesine gönderilmek üzere teslim ettiler. Organizasyonda depremzede çocuklar için bir kamyon oyuncak toplandı.