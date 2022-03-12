Ralf Rangnick: 'Ruslar sadece Chelsea'de mi var?'

Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Chelsea'ye gelen yaptırımlarla ilgili konuştu.



Rangnick yaptığı açıklamada, "Durumun barışçıl bir şekilde çözülmesini umduğumu tekrar söyleyeceğim. Chelsea'de neler olduğu hakkında fazla bilgim yok. Bu bir insanlık trajedisi. Umarım önümüzdeki günlerde barış sağlanır." dedi.



Rus iş adamlarının sadece Chelsea'de olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Hiç kimse son haftalarda yaşananları hayal bile edemezdi. Birilerini suçlarken çok dikkatli olmalısınız. Kulübün sahibi Roman Abramovich ancak Arsenal ve Everton'ın da Rus yatırımcıları var. Rus iş adamları sadece Chelsea'de mi var?" şeklinde konuştu.





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