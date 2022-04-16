Ralf Rangnick: "Manchester City ile biz oynamalıydık"

Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick, ligde Norwich City ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ralf Rangnick: 'Manchester City ile biz oynamalıydık'
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16 Nisan 2022 17:19
Manchester United'da teknik direktör Ralf Rangnick, Norwich ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

'Manchester United'ın ilk dörde girebileceğine inanıyor musunuz?' sorusuna tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Matematiksel olarak ilk dörde girmemiz mümkün ancak bu konuşarak ulaşılabilecek bir hedef değil. Kazanmamız gerekiyor. Yeniden kazanma alışkanlığına başlamalıyız." dedi.

Takımın genel performansına değinen Rangnick, "Leicester maçından önce Manchester United'ın 3 maçta 9 puan alması gerektiğini söylemiştim. Ancak bu maçlardan sadece 1 puan alabildik. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ne gidip gidememe konusunu konuşmamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'de Atletico'ya elenmeleriyle ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Oraya gitmek için televizyonda maç izlememize gerek yok. Atletico'nun Manchester City ile oynadığını izlemek gerçekten acı veriyor. City'nin karşısında biz olmalıydık." diyerek sözlerini noktaladı.

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