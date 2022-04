Ralf Rangnick'in reçetesi: 'Her mevkiye transfer'

Manchester United'da sezon sonuna kadar teknik direktörlük, sonrasında ise danışmanlık görevi üstlenecek olan Ralf Rangnick, takımın gelecek sezon için duyduğu ihtiyaçları vurguladı.



Yeni teknik direktörün önemini vurgu yapan Rangnick, "Yeni teknik adamın belli olmasıyla beraber takıma katılacak isimler de netleşecektir. Teknik direktörün ne tarz bir oyun anlayışı tercih edeceği de oyuncu transferinde önemli olacak." dedi.



Sözlerine devam eden Alman çalıştırıcı, "Yönetime daha önce bazı futbolcu önerilerinde bulundum. Kulüp yönetimi o isimlerle ilgilenip ilgilenmeyeceğinin kararını verecektir. Ancak takımın genel bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. 3-4 transfer yeterli olmaz." ifadelerini kullandı.



"HER MEVKİİYE TRANSFER"



Hemen hemen her pozisyonun geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Rangnick, "Kaleci hariç, her mevkiiyi geliştirmemiz gerekli. Bizim takıma güç katacak isimlere ihtiyacımız var." diyerek sözlerini noktaladı.



Manchester United, bu sezon Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı 23 resmi maçta 10 galibiyet 8 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.





