Ralf Rangnick'in istekleri belli oldu

Fenerbahçe ile adı geçen Ralf Rangnick'in Lokomotiv Moskova'nın sportif direktörlük talebine verdiği cevap ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ralf Rangnick'in istekleri belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2021 22:53
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümün istediği isimlerden olan Ralf Rangnick için flaş bir iddia gündeme geldi.

Son olarak Leipzig'de sportif direktörlük yapan Ralf Rangnick'e Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova talip oldu. Ukrayna basınında çıkan bir haberde, Lokomotiv Moskova'nın 63 yaşındaki Ralf Rangnick'i sportif direktör olarak takımın başına getirmek istediği belirtildi.

Haberde, Ralf Rangnick'in Rus ekibinden talepleri de yer aldı. Alman futbol adamının, yıllık 3,5 milyon euro maaşın yanı sıra üç yardımcı istediği vurgulandı. Yardımcılarla birlikte dör kişinin maliyetinin, Lokomotiv Moskova'ya 4,5 milyon euro olacağının altı çizildi.

Ayrıca Ralf Rangnick ile Lokomotiv Moskova arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.