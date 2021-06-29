Ralf Rangnick'in istekleri belli oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen, sarı-lacivertli taraftarların bir bölümün istediği isimlerden olan Ralf Rangnick için flaş bir iddia gündeme geldi.



Son olarak Leipzig'de sportif direktörlük yapan Ralf Rangnick'e Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova talip oldu. Ukrayna basınında çıkan bir haberde, Lokomotiv Moskova'nın 63 yaşındaki Ralf Rangnick'i sportif direktör olarak takımın başına getirmek istediği belirtildi.



Haberde, Ralf Rangnick'in Rus ekibinden talepleri de yer aldı. Alman futbol adamının, yıllık 3,5 milyon euro maaşın yanı sıra üç yardımcı istediği vurgulandı. Yardımcılarla birlikte dör kişinin maliyetinin, Lokomotiv Moskova'ya 4,5 milyon euro olacağının altı çizildi.



Ayrıca Ralf Rangnick ile Lokomotiv Moskova arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



