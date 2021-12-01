Ralf Rangnick'in gözü Timo Werner'de!

Manchester United'ın yeni Teknik Direktörü Ralf Rangnick, yaz transfer döneminde Chelsea'de forma giyen Timo Werner'in transferi için Londra ekibiyle görüşmek istediği öne sürüldü.



Bild gazetesinin haberine göre, 25 yaşındaki oyuncunun yaz aylarında Manchester United'a transfer edilmesi için yeni teknik direktörü Ralf Rangnick'in, Chelsea ile görüşmek istediği belirtildi.



Rangnick'in Londra ekibinin başındaki Thomas Tuchel ile yakın ilişkisinin transferin gerçekleşmesine yardımcı olabileceği aktarıldı.



Timo Werner bu sezon Premier Lig'de çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.





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