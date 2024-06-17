Ralf Rangnick: 'İlk 20 dakikada mükemmeldik'

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, 3-1 kazanılan Polonya maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Maçın özellikle ilk 20 dakikasında harika bir performans gösterdiklerini söyleyen Rangnick, şu sözlerin sarf etti.



"İlk 20 dakika belki de bizim için mükemmeldi. Skor 1-0'dan fazla olmalıydı ama sonra yolumuzu kaybettik ve topu kaybetmeye başladık. Bu yüzden ikinci yarıda birkaç değişiklik yapmak zorunda kaldık ve bir kez yaptıktan sonra kontrolü tamamen ele aldık. İlk yarıdaki düşüşümüz kesinlikle zihinsel bir şeydi. Belki ilk 20 dakikadan sonra biraz fazla kolaydı ve kolayca bir gol daha atacağımızı düşündük ya da belki de baskıyla ilgili bir şeydi ama formumuz düştü ve birkaç oyuncu kendi seviyelerinin altında oynuyordu ve bunu kaldıramayız. Hollanda maçı için üzerimizdeki baskı kalktı mı? En az bir puana daha ihtiyacımız var ama şimdi bu akşamki maçta ne olacağını görmemiz gerekiyor. Hollanda karşısında alacağımız bir galibiyetle gruptan çıkabiliriz ama önemli olan bugünkü performansımızdı."