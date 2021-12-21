Ralf Rangnick, Haaland için devreye girdi!

Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland için bastırıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ralf Rangnick, Haaland için devreye girdi!
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21 Aralık 2021 16:42
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da teknik direktör Ralf Rangnick, transfer için devreye girdi.

Kırmızı Şeytanlar'ın Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland için temasa geçtiği gündeme gelmişti.

İngiliz basınının haberine göre; Alman teknik direktör Ralf Rangnick, Norveçli golcüyü takıma kazandırmak için Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland ile görüştü.

Haberde Rangnick'in baba Haaland ile samimi bir ilişkisi bulunduğu ve bu samimiyetin temeli, golcü oyuncunun Molde'den Salzburg'a transferine dayandığı ifade edildi. Tecrübeli teknik direktörün, 2018 yılında Haaland'ı Salzburg'a transfer eden ekibin başında yer aldığı aktarıldı.

2022'de 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi aktif hale gelecek olan Erling Haaland'ın da United'a sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 16 resmi maça çıkan Haaland, 19 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


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