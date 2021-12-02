İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın başına geçecek Ralf Rangnick'e çalışma izni verildi.



Rangnick, Manchester United'ın perşembe günü Arsenal ile oynayacağı mücadeleyi tribünden takip edecek. Alman futbol adamı, pazar günü Crystal Palace karşısında ise takımının başında ilk kez yer alabilecek.



Manchester United ile geçici teknik direktörlük konusunda anlaşan 63 yaşındaki Rangnick, sezonun bitmesinin ardından ise İngiliz ekibine iki yıl danışmanlık yapacak.





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