Ralf Rangnick'den Haaland iddiasına yanıt

Manchester United'ın yeni Teknik Direktörü Ralf Rangnick, son dönemlerde ortaya atılan Erling Haaland ve komisyon iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.İngiliz basınında, Alman teknik adamın, Borussia Dortmund'un yıldızı Haaland'ı Manchester United'aa getirirse kulüpten 10 milyon sterlin komisyon alacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Rangnick bu soruya gülerek yanıt verdi.Rangnick (gülerek) yaptığı açıklamada, "Erling Haaland için 10 milyon sterlin, Kylian Mbappe için 10 milyon, Robert Lewandowski için 10 milyon ve Joshua Kimmich için 10 milyon sterlin.." ifadelerini kullandı.Sözleşmesinde böyle bir madde olmadığını söyleyen başarılı teknik adam, "Açıkçası bu saçmalık. Sözleşmemde böyle bir madde yok. Yeni oyuncular hakkında spekülasyon yapmak mantıklı değil. Erling Haaland harika bir forvet. Kendimden iyi tanıyorum çünkü RB Salzburg'da birlikteydik." şeklinde konuştu.Haaland'ı daha önce tanıdığını belirten Alman çalıştırıcı "Haaland'ın Molde'den Salzburg'a transferiyle de biraz ilgiliydim, bu yüzden onun nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum tüm dünya oyuncunun ne kadar iyi olduğunu anladı. İki yıl önce de öyleydi." açıklamasında bulundu.United'da olduğu için mutlu olduğunu belirten Rangnick, "Çok mutluyum. Burada sahip olduğumuz bir çok hücum oyuncusu var ve hepsi çok üst düzey oyuncular bu yüzden başka oyuncular hakkında konuşmaya gerek yok." şeklinde açıklama yaptı.Rangnick, Manchester United ile ilk maçına 5 Aralık Pazar günü Crystal Palace'a karşı çıkacak.