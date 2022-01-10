Ralf Rangnick: "Cavani kesinlikle kalacak!"

Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Edinson Cavani için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ralf Rangnick: 'Cavani kesinlikle kalacak!'
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10 Ocak 2022 16:53
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın teknik direktörü Ralf Rangnick, Edinson Cavani için açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı golcünün takımda kalacağını söyleyen Rangnick, "Edinson Cavani ile neredeyse yarım saat süren bir konuşma yaptık. Kendisi bana kesinlikle takımda kalacağını söyledi. Umarım tüm gücünü verip, genç oyunculara örnek olur." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester United formasıyla 11 resmi maça çıkan Cavani, 2 gole imza attı.


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