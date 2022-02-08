Ralf Rangnick: '4. olmak hepimizi mutlu eder'

Bu sezon istikrarsız performansıyla taraftarlarına sıkıntılı bir dönem geçirten Manchester United'ın menajeri Ralf Rangnick takımın sezon sonu hedefleriyle ilgili konuştu.



Rangnick yaptığı açıklamada, "Manchester United son 10 yılda şampiyonluğu kazanamadıysa bunun için ciddi sebepleri olması gerekiyor. Eğer ligi 4. sırada bitirirsek kulüp içindeki herkesin ve ben de mutlu olacağız" açıklamasını yaptı.



Alman teknik adam Manchester United'ın başında çıktığı toplam 11 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.





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