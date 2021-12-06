Ralf Rangnick: '4-2-2-2 dizilişi bize uygundu'

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ralf Rangnick, 1-0'lık galibiyetle ayrıldığı Crystal Palace maçından sonra açıklamalarda bulundu.



Sahaya çıktığı formasyonu açıklayan Rangnick, "Kafamdaki soru işareti, rakibe nasıl baskı uygulayacağım ve topa nasıl sahip olacağımı çözmekti. Ben de 4-2-2-2 dizilişiyle sahaya çıkmaya karar verdim. Cristiano ve Rashford'u ileri uçta görevlendirdim. Onların hızından ve dikine oyunlarından faydalandım. " şeklinde konuştu.



Sancho ve Bruno Fernandes'in beklere alan yarattığını söyleyen Alman teknik adam, "Jadon Sancho ve Bruno Fernandes için her şey çok iyiydi. İki oyuncu da beklerimizin ileri çıkması ve topu çizgiye taşımak için gerekli alanı sağladılar. Bruno ve Jadon, neredeyse bir kanat oyuncusu gibi oynadılar. Özellikle ilk yarıda Alex Tells ve Diogo Dalot hücumda iyi oynadı. 4-2-2-2 formasyonunu bu yüzden tercih ettim." dedi.





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