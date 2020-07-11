Rakitic MLS'e göz kırptı: 'Belki Beckham beni arar'

Gelecek sezon Barcelona'da kalması düşük ihtimal olarak görülen Ivan Rakitic, kariyerindeki yeni adresini düşünüyor.



32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü ile sözleşmesi 2021 Haziran'da sona eriyor.



Oyuncunun Atletico Madrid'e gidebileceği konuşulurken, Hırvat Rakitic beklenmedik bir olasılığı öne çıkardı.



"BECKHAM ARAYABİLİR"



ESPN ile yaptığı röportajda konuşan Rakitic; "Belki Beckham beni arar. Amerika'da futbolun giderek daha popüler hale geldiğini görebilirsiniz. Artık bir MLS maçı gördüğünüzde, 'Evet, bunu izlemek istiyorum' diyebilirsiniz." dedi.



Efsane İngiliz futbolcu David Beckham, MLS'te mücadele eden Inter Miami takımının sahipleri arasında yer alıyor.



