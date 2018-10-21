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Rakitic: "Messi'nin yokluğuna hazırlıklı olmalıyız"

Barcelona'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic, Sevilla karşılaşmasında sakatlanan Messi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rakitic: 'Messi'nin yokluğuna hazırlıklı olmalıyız'
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21 Ekim 2018 16:33
La Liga'nin 9. haftasında oynanılan ve Barcelona'nın 4-2'lik üstünlük ile tamamladığı Sevilla maçında sakatlanan Messi'ye dair takım arkadaşı Ivan Rakitic konuştu.

Hırvat yıldız, Messi olmadan da ilerleyebildiklerini gösterebilmeleri gerektiğini dile getirirken, "Şimdi, bir araya gelip Messi olmadan da bu ekibin ilerleyebileceğini göstermeliyiz. Kendisine hızlı bir iyileşme diliyoruz." dedi.

Bu tür sakatlıklara öncedeen hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Rakitic, "Önceden hazırlıklı olmalı ve mümkün olduğunca çabuk toparlanmalıyız. Takım olarak uzun süre beraber oynadık." dedi.

Konuşmasının sonunda eski takımı Sevilla'ya ve taraftarına saygısı olduğunu belirten Ivan Rakitic, "Sevilla taraftarına olan saygım her zaman devam edecek. Sevilla, her zaman kalbimde kalacak." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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