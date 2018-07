Rakitic, "Iniesta kararı beni öfkelendirdi!"

2018 Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Hırvatistan, bu galibiyetiyle Dünya Kupası'nda finale yükseldi.



Hırvatistan Milli Takımı'nın Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, Fransa Milli Takımı ile oynayacakları Final maçı öncesinde, Barcelona'dan takım arkadaşaları hakkında basının yönlendirdiği soruları yanıtladı.



İşte Rakitic'in o açıklamaları:



"En son röportajında Andres Iniesta'nın, İspanya Milli Takımı'nın Rusya karşısındaki ilk 11'ine alınmamasına anlam veremediğini belirttin. "



"Evet ve hala bu görüşümün arkasındayım. Bu beni çok üzdü ve aynı anda öfkelendirdi. Hatta sadece ben değil. Maçı Hırvatistan milli takımıyla beraber izliyordum. Herkes bana Iniesta'nın niye oynamadığını sordu, herkes sakatlık veya başka bir sorun olduğunu düşündü. Kimse anlam veremedi bu duruma. Fernando Hierro'nun maç dizilimini görünce, Andres'in orada olmadığına kimse inanmak istemedi."



"Bunu görmek seni incitti mi?"



"Evet, her zaman teknik direktörlerin kadro seçimlerine saygı gösteririm ama bence Iniesta dünyanın her takımında ilk 11 oynayacak kalitede bir oyuncu. Önceki maçta Fas'a karşı onu seyretmiştim ve çok beğenmiştim. Her zaman olduğu gibi oynamıştı, oyuna inanılmaz bir katkısı oldu. Hala anlayamıyorum teknik direktörünün bu seçimini."



"Xavi senin için Barcelona tarihinin en iyi transferlerinden biri dedi, bunun hakkında ne demek istersin?"



"Barcelona'ya gelince bana haber versin, ona yemek ısmarlamak isterim. Onu anlatacak laf bulamıyorum, tek kelimeyle müthiş biri, futbol için hem bir oyuncu olarak hem de bir insan olarak çok önemli bir isim. Ben her zaman Xavi'nin sadece sahada bir oyuncu olarak değil aynı zamanda saha dışındaki insanlığıyla da örnek bir futbol adamı olduğunu söylerim."



"Kendini ileride Barcelona'nın kaptanı olarak görebiliyor musun?"



"Bu karar bana kalmış değil. Eğer teknik direktörümüz Ernesto Valverde ve takım arkadaşlarım beni bu pozisyona layık görüyorsa, büyük bir gururla kaptan olurum. Kendimi böyle bir pozisyon için hazır görüyorum. Sevilla da kaptan olma fırsatım oldu, Hırvatistan'da da ikinci kaptanlık görevi yapıyorum. Bu görevin neyi gerektirdiğini iyi biliyorum. Kulübü de iyi biliyorum, Barcelona'da yeterince vakit geçirdim."



"Samuel Umtiti'nin bu performansı seni şaşırtıyor mu? Onun bu seviyede bir oyuncu olduğunu bilir miydin?"



"Samuel, Barcelona'daki gibi oynuyor. Samuel tam bir savaşçı, kazanmak ve takımı için her şeyi yapar. Onun bu performansı beni şaşırtmadı, o hep böyle oynuyor. Onun başarılarının devamını diliyorum, tabii bu final maçı hariç. Bu final maçında Hırvatistan'ın kazanmasını istiyorum."